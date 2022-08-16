Akademik ve fiziki gelişiminin yanı sıra öğrenci sayısını da her geçen yıl artırmaya devam eden Ordu Üniversitesi (ODÜ), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bu yıl yüzde 99.5’lik doluluk oranına ulaştı.

Akademik ve fiziki gelişiminin yanı sıra öğrenci sayısını da her geçen yıl artırmaya devam eden Ordu Üniversitesi (ODÜ), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bu yıl yüzde 99.5’lik doluluk oranına ulaştı.

2022-2023 eğitim dönemi için özel yetenek sınavı haricinde toplam 4 bin 027 kontenjanı bulunan ODÜ’de YKS tercihleri sonrasında 4 bin öğrenci yerleşti. Bu kapsamda ODÜ fakültelerindeki 37 bölüm için açılan kontenjanlara bin 922 öğrenci yerleşirken, meslek yüksekokullarındaki 42 önlisans programı için açılan kontenjanlara 2 bin 85 öğrenci yerleşerek yüzde 99.5’lik bir doluluk oranı elde edildi.

Öğrenci memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2022 Raporu’na göre Karadeniz Bölgesi’nde 1’inci, devlet üniversiteleri arasında 18’inci sıraya yerleşen ODÜ, YKS yerleştirme sonuçlarına göre de en çok tercih edilen üniversiteler arasındaki yerini korumaya devam ediyor.