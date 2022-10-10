Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı Lisansüstü programlarında ilan edilen 694 kişilik kontenjana toplam bin 537 kişi başvuru yaptı.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı Lisansüstü programlarında ilan edilen 694 kişilik kontenjana toplam bin 537 kişi başvuru yaptı.

Ordu Üniversitesi alanlarında yenilikçi fikirler üretebilen, analitik düşünebilen, donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirilmesinde öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede lisansüstü programlarıyla eğitim kalitesini her geçen dönem artıran Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ilan edilen 694 kişilik kontenjana 2022-2023 yarıyılı güz dönemi için bin 537 kişi başvuruda bulundu.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, amaç ve hedefleri doğrultusunda 18 ana bilim dalı-ana sanat dalı, 22 tezli yüksek lisans programı (sınıf öğretmenliği, okul öncesi eğitimi, sosyal bilimler eğitimi, Türkçe eğitimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitim programları ve öğretim, eğitim yönetimi, sinema ve televizyon, Türk dili ve edebiyatı, tarih, iktisat, müzik, grafik tasarımı, sanat tarihi, felsefe ve din bilimleri, sosyoloji, İngiliz dili ve edebiyatı, temel İslam bilimleri, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, gastronomi ve mutfak sanatları, arkeoloji), 7 tezsiz yüksek lisans programı (sınıf öğretmenliği, sosyal bilimler eğitimi, sinema ve televizyon, Türk dili ve edebiyatı, tarih, iktisat, işletme) ve 10 doktora programı (sınıf öğretmenliği, Türkçe eğitimi, Türk dili ve edebiyatı, tarih, müzik, sanat tarihi, felsefe ve din bilimleri, temel İslam bilimleri, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ile bin 358 öğrenci sayısına ulaştı.