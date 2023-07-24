Lisans öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2023 Raporu sonuçlarına göre Ordu Üniversitesi (ODÜ), 126 devlet üniversitesi arasında ilk 10’da yer alırken, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan üniversiteler arasında 1’inci sırada yer aldı.

Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere toplamda 200 üniversite dahil edildi. ODÜ, lisans düzeyindeki öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü ve 47 bin 761 öğrencinin yer aldığı araştırmanın genel memnuniyet sıralamasına göre 200 üniversite arasında 23’üncü, 126 devlet üniversitesi arasında ise 10’uncu sırada yer aldı.

Öğrenim deneyiminin tatminkarlığı, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişi, öğrenme imkanı ve kaynaklarının zenginlik düzeyi ile kişisel gelişim ve kariyer desteği alanlarında öğrencilerin memnuniyetlerini araştırıldığı TÜMA 2023 Raporu’nun genel memnuniyet sonuçlarına göre ODÜ, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 21 üniversite arasında geçen yıl 1’inci sırada olan yerini korudu.

Araştırmanın diğer sonuçlarına göre ODÜ 200 üniversite arasında öğrenim deneyimi tatminkarlığı sıralamasında 30’uncu, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci, yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu sıralamasında 26’ncı, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci, akademik destek ve ilgi sıralamasında 24’üncü, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci, kişisel gelişim ve kariyer desteği sıralamasında 33’üncü, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet sıralamasında 20’nci, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 2’nci, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği sıralamasında 61’inci, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 3’üncü sırada yer aldı.