Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile devlet erkânının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler ve bütün üniversite rektörleri ile öğrencilerin katıldığı törende ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan’a fakülte dekanları eşlik etti.

Törende konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin yüksek öğretime erişimini kolaylaştırmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti. Üniversitelerde, 2002 yılında 9 bin olan profesör sayısının 31 bine, 5 bin olan doçent sayısının 18 bine çıktığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam akademik personel sayısının da 70 binden 184 bine ulaştığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 20 yıl önce 18-22 yaş aralığındaki gençlerin yükseköğretimde net okullaşma oranının yüzde 13 civarında olduğunu, günümüzde ise bu rakamın yüzde 45’e yükseldiğini, buna bağlı olarak da üniversite mezun sayısının 2022 yılı itibarıyla toplam 13 milyon 266 bine ulaştığını aktardı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, törende gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye’de son 20 yılda yükseköğretim imkanlarının çoğalması, yeni üniversitelerin açılması ve kontenjanlardaki düzenlemeler ile yükseköğretime ulaşımda kayda değer artışlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından “YÖK 2022 Üstün Başarı Ödülleri" sahiplerine verildi.