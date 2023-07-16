İstanbul’da ODTÜ mezunları tarafından kurulan Eymir Kültür Vakfı (EKV) ve İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği (ODTÜMİST), İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) İskenderun Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde Makine, Metalürji Birimi, çok amaçlı meydan, kafe düzenlemesi ile İnşaat Teknolojisi ve Harita ve Kadastro birimleri yapılması için harekete geçti.

Eymir Kültür Vakfı (EKV) ve İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği (ODTÜMİST) tarafından İSTE İskenderun Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde toplam 10 bin metrekarelik alanda iki etapta Makine, Metalürji Birimi, çok amaçlı meydan, kafe düzenlemesi ile İnşaat Teknolojisi ve Harita ve Kadastro birimleri yapılması için bir protokol imzalandı. Eymir Kültür Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün imzalanan protokol çerçevesinde İSTE İskenderun Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde toplam 10 bin metrekarelik alanda tasarlanan ve iki etapta yapılması planlanan destek projesinin birinci etabında 2 bin 100 metrekare kapalı alanlı Makine Birimi, 870 metrekare kapalı alanlı Metalurji Birimi ve yaklaşık 4 bin metrekare çok amaçlı meydan ve kafe düzenlenmesi, ikinci etabında ise toplanacak bağışlara paralel olarak 670 metrekare kapalı alanlı İnşaat Teknolojisi Birimi ile 670 metrekare kapalı alanlı Harita ve Kadastro Birimi yapılması ve İskenderun Teknik Üniversitesi’ne bedelsiz olarak teslim edilmesi planlanmıştır. Projenin toplam maliyeti bugünün değerleriyle 74 milyon 144 bin 154 TL olup, bağışların akışına paralel olarak etaplar halinde 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecektir. Dayanışma yaşatır" denildi.