Çanakkale’de, ODTÜ’den emekli Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu’nu, telefonda kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan kişiler 35 milyon TL dolandırıldı. 11 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Bozcaada’ya yerleşen Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu’nu (80), 24 Temmuz’da telefonla arayıp kendisini MİT personeli olarak tanıtan kişi, banka hesaplarından terör bağlantılı hesaplara para aktarıldığını belirtip, banka ve evdeki tüm mal varlıklarını bildirmelerini istedi. Daha sonra kendisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü özel kalem personeli olarak tanıtan başka kişi de Prof. Dr. Peynircioğlu’na örgüt üyelerine hesabından para transferi yapılmış gibi gösterildiği sahte dekontlar gönderdi.

Panik yaptığını belirten Prof. Dr. Peynircioğlu, bankadaki 15 milyon TL’sini çekip, Çanakkale Güzelyalı’da bir kişiye teslim etti. Prof. Dr. Peynircioğlu, farklı bir hesabında bulunan 20 milyon TL’yi de İntepe bölgesinde bir kişiye teslim etti. Durumu avukat olan kızına anlatan Prof. Dr. Peynircioğlu, dolandırıldığını anlayıp Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Şanlıurfa’da 7, Diyarbakır’da 1, Karaman’da 1, İstanbul’da 1 ve Ankara’da 1 olmak üzere toplamda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda 200 bin TL, 15 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek, 1 adet hafıza kartı, çok sayıda simkart ve çeşitli suç unsurlarına el konuldu.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakılırken, 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı.