Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) depremzedelere dağıtılmak üzere malzeme yardımında bulundu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) depremzedelere dağıtılmak üzere malzeme yardımında bulundu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş’ı ziyaret eden ODTÜ’lü heyet, geçmiş olsun dileklerini iletti. Heyet adına konuşan ODTÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yunus Emre Kalay, ODTÜ olarak yardım toplayıp deprem bölgesine 4 tır yardım ulaştırdıklarını belirtti. Prof. Dr. Kalay, “Deprem anını ilk duyduğumuzdan itibaren bölgedeki öğrencilerimize ulaşmaya çalışarak yurtlara geri dönmek isteyen öğrencilerimizi tespit ettik. İki koldan bir grup Hatay, bir grupta Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep üzerinden illerimize uğrayarak öğrencilerimizi alıp yurtlara götürüyoruz” şeklinde konuştu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise yardımlarından dolayı ODTÜ yönetimine, çalışanlarına ve öğrencilerine teşekkür ederek, ÖDTÜ’nün zor zamanlarda GAÜN’ü yalnız bırakmadığını ifade etti.

ODTÜ heyetinin getirdiği yardım GAÜN tarafından depremzedelere dağıtıldı.