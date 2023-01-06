Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Savunma Sanayi Topluluğu Başkanı Furkan Olga, dün yaşanan olaylara ilişkin, “ODTÜ’nün vatansever öğrencileri bu şekilde baskılanamaz” dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Savunma Sanayi Topluluğu Başkanı Furkan Olga, dün yaşanan olaylara ilişkin, “ODTÜ’nün vatansever öğrencileri bu şekilde baskılanamaz” dedi.

Savunma sanayisi firmalarının temsilcileri ile öğrencilerin buluşacağı 2. ODTÜ Savunma Sanayii Zirvesi, bir grup öğrencinin müdahalesi nedeniyle ertelenmişti. Öğrencilerin etkinliğin yapılacağı alana girerek stantlara zarar vermesi üzerine bazı firmalar da stantlarını toplamıştı. ODTÜ yönetimi ise yaşanan olayla ilgili bir kamuoyu duyurusu paylaşarak, etkinliğin daha ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

“Etkinlik okulumdaki bir grup terör sempatizanı tarafından baltalanmaya çalışıldı”

Etkinliği düzenleyen ODTÜ Savunma Sanayii Topluluğu’nun Başkanı Furkan Olga, dün yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Etkinliğin yoğun emekler verilerek yapılmaya çalışıldığını belirten Olga, “Bizim bir aydır yoğun emekler vererek, savunma sanayii alanındaki öncü lider firmalarla bir araya gelerek yapmak istediğimiz, ODTÜ tarafından izin verilen etkinlik, okulumdaki bir grup marjinal terör sempatizanı tarafından baltalanmaya çalışıldı. Ne yazık ki salon işgal edildi bu gruplar tarafından” ifadelerini kullandı.

“ODTÜ’nün vatansever öğrencileri bu şekilde baskılanamaz”

Saldırganların kongre merkezini işgal ettiğini dile getiren Olga, “Firmalarımızın stantlarına saldırıyorlar, bizim topluluğumuzun orada kurduğu masayı parçalıyorlar ve kırıyorlar. Çeşitli sloganlar atarak işgal ediyorlar. Katılımcı arkadaşlarımıza da ‘Siz kimsiniz, siz neden geldiniz? Biz size etkinlik yaptırmayacağız’ gibi tehditlerde bulunuyorlar. Oradan buradan gelen bir grup sözde öğrenci, ODTÜ’nün vatansever öğrencilerini bu şekilde baskılayamaz. Biz buna izin vermeyiz. Ne yazık ki ODTÜ yönetimi de talihsiz kararlar verdi bugün. Onlar işgalci konumdayken, firmaların ve topluluğumuzun stantlarına saldırırken, biz kampüsümüze giremedik. Ben kaç yıllık ODTÜ öğrencisiyim, okulun resmi topluluklarından birisinin başkanıyım. Bugün etkinliğim var ve ben kampüsüme giremiyorum” diye konuştu.

“Grupların açıklamalarda bulunmalarının sebebi de belli, Türkiye’nin terörle mücadele etmesi”

Saldırı gerçekleşmeden önce kampüs içerisinde çeşitli afişlemeler yapıldığını söyleyen Olga, sözlerine şöyle devam etti:

“Kampüs içerisinde çeşitli afiş asmalar gibi çalışmalar yapmışlar, ‘ODTÜ’de savunma sanayii değil silah sanayii etkinliği yapılıyor’ diye. Silah üretiminin insan katledilmesine destek olduğuna dair çeşitli iddialarda bulunuyorlar. Bu grupların bu açıklamalarda bulunmalarının sebebi de belli; şu an Türkiye’nin terörle mücadele etmesi. Türkiye terörle mücadele ettikçe, savunma sanayisini geliştirip ülkesinin bağımsızlığını korudukça bazı gruplar rahatsız oluyorlar ama rahatsız olmaya devam etsinler. Çünkü Türkiye milli savunma sanayiini geliştirecektir. Biz de ODTÜ Savunma Sanayii Topluluğu olarak ülkemizin savunma sanayii alanında ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya söz veriyoruz.”