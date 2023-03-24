Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 3 yıldır çalışan şehit kardeşi Fazlı Duymaz, “Şehit yakını ve AK Partili olduğum için işime son verdiler” iddiasında bulundu.

2019 yılında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terörle mücadele sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz’ın ağabeyi ve iki çocuk babası Fazlı Duymaz, ODTÜ’lü yetkililer tarafından siyasi görüşünden dolayı kovulduğunu iddia ederek, “Bana siyasi düşüncelerimden dolayı hep baskı yaptılar” dedi.

Hasta babası, yaşlı annesi ve iki çocuğuyla mağdur olduğunu, işten atıldığı için kirasını ödeyemediğini iddia eden Duymaz, “Şehit kardeşiyim. Kardeşim 2019 yılında Hakkari Yüksekova’da terörle mücadele sırasında şehit oldu. Bu yüzden devletimiz bana iş imkanı sağladı. 3 yıldır ODTÜ’de çalışıyordum. Kardeşimin ölüm yıl dönümünde mevlit yemeğine memleketim Kırşehir’e gitmek için müdürlerim Tekin Yılmaz ve Metin Tokmak’tan izin istedim ve bana izin verdiler. Yozgat Valisi’nin de katılımıyla mevlit yemeğimizi yaptık. Bu arada dedem vefat etti. Tekrar defin işlemleri için köyüme gittim. Müdürlerimi arayıp haber verdim, haberleri vardı. Sonrasında bana tutanak tuttular ve işime son verdiler. Toplamda 10 gün işe gitmedim. AK Parti’yi desteklediğim için bu sorunları yaşadım. ODTÜ şehit ailelerini istemiyor. Şu anda ben mağdurum. Evim kira ve iki çocuğum var. Kiramı ödeyemiyorum. Babam çok hasta olduğu için aynı zamanda onunla ilgilenmem gerekiyor. Babamı hastaneye götürecek başka kimsemiz yok. Ben çalışmaya mecburum. Bu anlattığım olaylar kasım ayında oldu ama onlar beni mart ayında işten çıkarttılar. Tüm bu olaylar için kasım ayında bana tutanak tuttular, ona karşın benden savunma istediler. Ben de savunmamı verdim ama bana ‘Bundan bir şey çıkmaz’ dediler. Delil istediler. Ben de delil olarak mevlit yemeğinde olduğuma dair Yozgat Valisi’nin de bulunduğu videoları gösterdim. ‘Tamam, bir sorun olmaz’ dediler. Ama 3 ay sonra benim evime işten çıkarıldığıma dair kağıt gönderdiler. Bu konuda ben çok mağdurum. Bize sahip çıkmalarını, işimi geri almak istiyorum.

“ODTÜ’de şehit ailesini ve AK Partiliyi istemiyorlar”

ODTÜ’de çalıştığı 3 yıl boyunca sürekli sorunlar yaşadığını ve siyasi görüşlerinden dolayı örselendiğini iddia eden Duymaz, şunları söyledi:

“ODTÜ’de çalışmaya başladığım ilk günden beri siyasi fikirlerimden dolayı bazı sorunlar yaşadım. ODTÜ’de şehit ailesini ve AK Partiliyi istemiyorlar. Ben birçok kez bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurdum. Bana birçok kez ‘Tayyip’i devireceğiz. Biz senin işine son vereceğiz. Sizi Tayyip kurtarsın’ dediler. Bana siyasi düşüncelerimden dolayı hep baskı yaptılar. Ben buranın devletin bir kurumu olduğunu söylediğimde, ‘Cumhurbaşkanı üniversitelere karışamaz’ diyerek bir bardak çay vermediler. Aşağıda namaz kılarken kapıyı üstüme kilitlediler ve bana sürekli mobbing (yıldırma veya iş yerinde psikolojik baskı) uyguladılar. ‘Biz CHP’liyiz. AK Parti’yi devireceğiz. Onu devireceğiz’ dediler. Ben de ’Biz olduğumuz sürece sayın cumhurbaşkanımızı deviremezsiniz’ dedim. Bana çok büyük mobbing uygulandı, en sonunda da ‘Biz gereğini yaptık, işte kapı. Seni Tayyip kurtarsın’ dediler ve bu şekilde işten atıldım. Üniversiteye giderek sendika başkanıyla birlikte itirazda bulundum. Yüksek Öğretim Kurumu’na giderek itirazlarda bulundum. Şu an için bir dönüş olmadı, bekliyoruz.”

“Oğlumun işe gitmediği 10 gün için 4 bin lira borç çıkardılar”

Fazlı Duymaz’ın babası Arif Duymaz ise, “Bir şehit ailesine bu yapılır mı?” diyerek yetkililerden yardım istedi. Arif Duymaz, oğluna borç çıkardıklarını iddia ederek, “Benim iki oğlum vardı. Bir oğlum Hakkari’de astsubaydı, şehit oldu. Oğlum şehit olduktan sonra diğer oğluma ODTÜ’de iş verdiler. Şehidimizin yıllık yemeği vardı. Oğlum yemeğe gitmek için izin aldı. Sonrasında biz köydeyken oğluma tutanak tutmuşlar. Bu arada yemekte babam rahmetli oldu. Ölüm belgesini de ODTÜ’ye yolladık. Yine de bizi mağdur ettiler. Ayrıca oğlumun işe gitmediği 10 gün için 4 bin lira borç çıkardılar. Bir şehit ailesine bu yapılır mı? Ben çok hastayım. Oğlum kirasını veremiyor” ifadelerini kullandı.