Ukrayna’nın Odessa şehrinin merkezi, UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

Ukrayna’nın Odessa şehrinin merkezi, UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

Ukrayna’nı liman şehri olan Odessa’nı merkez, Birleşmiş Miletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Tehlike Altında Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne alındı. UNESCO tarafından yapılan açıklamada, bölgenin “göze alıcı evrensel değerleri” nedeniyle verildiği ifade edildi. Ancak Rusya, kararın siyasi olduğunu öne sürdü. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, alınan kararın önemli bir adım olduğunu ifade ederek, “Bu şehrin dünya mirasına ait olduğunu söylememizin sembolik bir yönü var. Bu şehir hepimizi ilgilendiriyor, hepimiz görüyoruz ve tarihini ve mirasını kabul ediyoruz” dedi. Kararla birlikte, Odessa’nın tarihi ve kültürel yapısının Rusya’nın saldırılarından korumak amaçlanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kararı memnuniyetle karşılayarak “İncimizi korumak için bize gösterilen yardıma müteşekkirirz” dedi.

Karadeniz’in incisi olarak bilinen Odessa, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılar sırasında defalarca kez vuruldu. Geçtiğimiz yıl, bölge halkı şehirdeki heykelleri ve tarihi binaların daha az etkilenmesi için kum torbaları ile önlem almıştı.