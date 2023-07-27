İzmir’in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 10 saatlik mücadelesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Ödemiş ilçesi Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında başladı. 14.10’da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 3 helikopter, karadan 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahalede bulunurken, yangın ekiplerin 10 saatlik mücadelesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ettiği öğrenildi.