İzmir’in Ödemiş ilçesinde süt toplama kanyonu ile karşı yönden gelen bir başka kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında meydan geldi. Ödemiş Sanayi Bölgesi çıkışında M.A. yönetimindeki S.S. Ödemiş Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait süt toplama kamyonu, karşı yönden gelen 35 M 5583 plakalı bir başka kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Durumu ağır olan M.A. ile diğer kamyon sürücüsü ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.