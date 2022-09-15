İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ’torbacı’ olarak nitelendirilen 8 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ’torbacı’ olarak nitelendirilen 8 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Silifke’de 225 yetiştiriciye 180 ton yem dağıtıldı Silifke’de 225 yetiştiriciye 180 ton yem dağıtıldı

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışının önüne geçebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son 5 günde çok sayıda adrese Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatlarıyla operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda satışa hazır metamfetamin maddesi, 150 adet sentetik ecza, 25 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili E.K., B.O., E.D., Ş.Ş., E.T., G.K., İ.N. ve V.D. adlı 8 şüpheli gözaltına alındı.