İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşlara, evden hırsızlık, telefon dolandırıcılığı ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bilgilendirmeler yaparak broşür dağıttı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara, hırsızlara ve uyuşturucu tacirlerine karşı uyarma konusunda çeşitli uygulamalar ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Vatandaşların dolandırıcılara kanmamaları için internet ve görsel medya alanında yapılan uyarıların yanı sıra; polis ekipleri sokaklar ve meydanlara inerek vatandaşları yüz yüze dolandırıcılık konusunda uyarıyor. Ekipler, dağıttıkları broşürlerle esnaf ve vatandaşları evden hırsızlık, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı ve uyuşturucu ile mücadele önemi konularında vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Bilgilendirme için polis ekiplerine teşekkür eden Ödemiş esnafı, merak ettikleri konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu.