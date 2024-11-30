İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan M Tipi Kapalı Cezaevi’nde, olağanüstü hal tatbikat planı çerçevesinde kapsamlı bir İsyan ve Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, cezaevinde oluşabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olunması ve kurum personelinin koordinasyon yeteneklerinin arttırılması amacıyla düzenlendi.

Tatbikat senaryosuna göre, cezaevi içerisindeki bir koğuşta çıkan isyan ve yangına müdahale edildi. Cezaevi personeli, jandarma ekipleri, itfaiye, sağlık, elektrik ve gaz ekiplerinin ortak çalıştığı tatbikatta, olayın büyümesini önlemek ve mahkûmların güvenliğini sağlamak için gerekli adımlar uygulandı. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, güvenlik güçleri isyanı kontrol altına aldı. Tatbikat esnasında yaralı rolündeki kişilere sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Tatbikat, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından sona erdi.

Cumhuriyet Savcısı Fatih İbiş ve Cezaevi Müdürü Hasan Savaşçı yaptıkları açıklamada tatbikatın başarıyla tamamlandığını ve elde edilen verilerin, acil durum planlarının geliştirilmesi için değerlendirileceğini ve bu tür tatbikatların periyodik olarak yapılacağını ve cezaevi güvenliğiyle ilgili standartların sürekli iyileştirileceğini belirtti. Tatbikat, hem personelin kriz yönetimi becerilerini güçlendirdi hem de farklı kurumlar arasındaki iş birliğini artırdı.