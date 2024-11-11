Ödemiş’te çevre yolu olmadığı için ağır tonajlı araçlar ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda güçlükle ilerlerken, kimi zaman refüj ve kavşak düzenlemelerine de zarar veriyor. İlçe halkı, güney çevre yolu projesinin tamamlanmasını istiyor.

Ödemiş’te çevre yolu olmadığı için ağır tonajlı araçlar ilçe merkezindeki sokaklarda yerleşim alanlarının ortasında adeta slalom yapıyor. Bölgede rüzgar enerjisi santrali gibi büyük yatırım projelerinde kullanılacak ekipmanların geçişi Ödemiş’te hayatı felce uğratıyor. Torbalı-Ödemiş-Kiraz bölünmüş yol projesi kapsamında açılması planlanan güney çevre yolu henüz hizmet veremediği için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ödemiş’in kalbi konumundaki Ulus Meydanı’ndaki kavşak kazılarak rüzgar türbinlerinin kanatlarının geçişine uygun hale getirildi.

Kanat ve gövdelerin daha önce de Ödemiş’ten geçerken yoldaki kavşak düzenlemelerine zarar vermiş olması nedeniyle, belediye peyzaj ve düzenleme çalışması yapmak zorunda kalmıştı. Aynı yoldan RES parçalarının geçirilecek olması nedeniyle Ödemiş Belediyesi bu kez kavşak ve refüjlerdeki çalışmaları kontrollü şekilde bozarak, bu konuda tepkisini de kavşakta bir pankart ile gösterdi. Belediye, "Çevre yolumuz açılmış olsa bu kavşak hiç zarar görmeyecekti" yazılı pankart ile güney çevre yolunun bir an önce yapılması ve kullanıma açılmasının aciliyetini dile getirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 2023 yılı istatistiklerine göre Ödemiş-Torbalı arasında günlük araç yoğunluğunun 37 bine yaklaştığı düşünüldüğünde Ödemiş güney çevre yolunun halihazırda otopark sıkıntısı çeken Ödemiş ilçe merkezi için önemi daha net şekilde anlaşılıyor.