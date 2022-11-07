Ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren MOKA, bayilik sistemiyle çalışan üye işyerlerinin, ödeme alma ve tahsilat süreçlerini yönetebilecekleri işlem paneli Mahsupp’u hayata geçirdi.

Ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren MOKA, bayilik sistemiyle çalışan üye işyerlerinin, ödeme alma ve tahsilat süreçlerini yönetebilecekleri işlem paneli Mahsupp’u hayata geçirdi.

Türkiye İş Bankası’nın ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren iştiraki MOKA Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş., bayilik sistemiyle çalışan üye işyerlerinin, ödeme alma ve tahsilat süreçlerini yönetebilecekleri işlem paneli Mahsupp’u hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre, Mahsupp, üye işyerlerinin alt satıcı, bayi ve müşterilerinden ödeme alma süreçlerini tek bir panelde konsolide ederek, tüm tahsilat sürecinin tek bir platform üzerinden yürütülebilmesini sağlıyor. Tahsilat, raporlama ve ödeme detaylarının özel bir arayüz üzerinden sunulmasını sağlayan Mahsupp ile tahsilat süreçleri tüm alt satıcılar için dijitalleşirken, hem bayiler hem de ana satıcıların operasyonel yükü minimuma inmiş oluyor.

Platformu ile kullanıcılar; linkle ödeme alabilirken, bayi ve alt bayilerinin işlemlerini tek bir panelde takip edebiliyor. Ayrıca, ERP entegrasyonları sayesinde tahsilata ilişkin verilerini kendi sistemlerine aktarabiliyor.

MOKA Genel Müdürü Halim Memiş yaptığı açıklamada, kullanıcılarının finansal ihtiyaçlarını müşteri deneyimini ön planda tutarak karşılayacak yenilikçi finansal teknoloji çözümleri sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Bu stratejimiz doğrultusunda, yeni iş modelleriyle değer oluşturmaya ve her zaman tüm temas noktalarında müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyoruz” dedi. Memiş, “herkesin tahsilat platformu” olarak gördükleri Mahsupp’u da bu fikirden hareketle hayata geçirdiklerini ve bayilik sistemiyle çalışan üye işyerlerinin ödeme alma ve ödeme süreçlerini takip etme noktasında hayatlarını kolaylaştıran bir işlem paneli sunduklarını ifade etti.