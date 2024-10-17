Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Oda Orkestrası Konseri’nde Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran, yad edildi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde her hafta düzenlenen Oda Orkestrası Konseri’nin bu haftaki sahnesi, Diyarbakır’da canice katledildikten sonra cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran’a ‘Ağıt’ temasıyla gerçekleştirildi. Keman sanatçıları Sıla Arsever ve Rasim Yokuş, piyano sanatçısı Mehmet Bütün, gitar sanatçısı Salthan Uğur ve viyolonsel sanatçısı Harun Yılmaz, bu haftaya özel olarak hazırladıkları repertuarda bulunan duygu dolu eserleri, küçük Narin için çaldı. Ölüm haberiyle tüm Türkiye’yi yasa boğan Narin’in yad edilmesi nedeniyle daha da anlam kazanan konsere, Osmangazili sanatseverlerin ilgisi büyük oldu. Konser boyunca küçük Narin’in fotoğrafı sahneye yansıtıldı. Narin’in fotoğrafının altında enstrümanlarını çalan sanatçılar, konsere gelen dinleyicilere hem müzik ziyafeti sundu, hem de duygusal anlar yaşattı.

‘Narin’e Ağıt’ temasıyla gerçekleştirilen Oda Orkestrası Konseri’ne Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.