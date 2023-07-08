Kütahya’nın Gediz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından K Türü Yetki Belgesi verilmeye başlandı.

Edinilen bilgiye göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odası arasından yapılan protokol gereği Gediz TSO K Türü Yetki Belgesi düzenlemesi konusunda yetkilendirildi.

Gediz sınırları içerisinde ticari faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi üyelere mevzuatlar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenilen belgeleri düzenlemekte olduklarını ifade eden Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, “İlçemizde faaliyet gösteren firmalara il odaları tarafından verilen K türü yetki belgesi hizmetini artık ilçe odası olarak vermeye başlayacağız. Bu hizmetimiz üyelerimize, ulaştırma sektöründe bulunan firmalara ve nakliyeci esnafımıza büyük kolaylık sağlayacaktır” dedi.

Öztürk, “K Belgesi İşlemlerinizi Odamızda Yürütebilmeniz İçin En Son İşlem Yapılan Sanayi ve Ticaret Odasına Dilekçe İle Başvurarak K Belgenizin Gediz Ticaret ve Sanayi Odasına devrini yaptırmanız gerekmektedir. Devir işlemi yapılmayan belgelere odamızda işlem yapılamayacağı için mağduriyet yaşamamanız adına devir işlemini yaptırmanız önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.