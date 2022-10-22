Dünyada 500 milyon izleyiciye ulaşan MMA sporunun Octagon ligi, bu sene Türkiye’de de oynandı. Kocaeli’de 32 sporcunun kozlarını paylaştığı müsabakalar 84 ülkeden canlı yayınlandı.

Dünyada 500 milyon izleyiciye ulaşan MMA sporunun Octagon ligi, bu sene Türkiye’de de oynandı. Kocaeli’de 32 sporcunun kozlarını paylaştığı müsabakalar 84 ülkeden canlı yayınlandı.

Dünyada 500 milyon izleyiciye ulaşan MMA sporu, Octagon ligini Türkiye’ye taşıdı. Kocaeli Şehir Polis Recep Topaloğlu Salonunda gerçekleşen müsabakalarda 8’i Türk 8’i Kazak olmak üzere toplamda 32 sporcu kozlarını kapıştı. 84 ülkede canlı yayınlanan müsabakalara salondaki ilgi de oldukça yoğun oldu. Organizasyonun Türkiye’de büyük ölçüde dikkat uyandıracağını vurgulayan Octagon Türkiye Başkanı Serdar Gökkaya, bu müsabakaların yanı sıra pek çok önemli etkinliğin de ülkemizde yapılmasına destek olacaklarını ifade etti.

“Organizasyonu Türkiye’ye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

MMA sporunda Octagon Ligi’nin Türkiye’ye gelmesini sağlayan Octagon Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Gökkaya, “MMA sporunun en önemli liglerinden biri olan Octagon’u Türkiye’ye getirdik. Alican Bey ile beraber bu işi daha da Türkiye’de daha da büyütmek istiyoruz. Önümüzdeki sene de birçok MMA organizasyonu yapacağız Türkiye’de. Bugünkü organizasyon hem ülkemizin sporcuları açısından çok önemli hem de ülkemize böyle bir organizasyonu getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. MMA bütün dünyada çok yaygın fakat Türkiye’de yavaş yavaş ilerliyor. Octagon’u her sene ülkemizde 3-4 defa yapmayı planlıyoruz. Bu ligden sonra daha büyük ligleri de getireceğiz. Bu sporun dünyada 400 - 500 milyon kadar aktif takipçisi var. Futbol, basketbol ve Formula 1’den sonra en çok takip edilen spor. Şu an bu spordaki 8 dövüşçümüz çok iyi yerlerde. Bu sporun Şampiyonlar Ligi olan UCF’den teklifler alıyorlar” diye konuştu.

“Bu sayede hayallerimi gerçekleştirebiliyorum”

Hayallerini gerçekleştirdiğini ve daha da fazlasını yapmak istediklerini belirten Octagon Türkiye As Başkanı Hayri Can Taşdelen ise, “Hem milli sporcuyum hem de bu dövüş sporlarıyla ilgiliyim. Şans eseri Serdar Bey ile tanıştık ve bana böyle bir imkan sunduğu için kendisine çok teşekkür ederim. Bu sayede ben de hayallerimi gerçekleştirebiliyorum. Umarım bundan sonra da beraber olmaya devam ederiz ve tüm sporculara bu şekilde destek olmayı sürdürürüz” dedi.