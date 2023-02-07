Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay saat 13.00 sularında ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi İstikbal Caddesi üzerinde bulunan Aydoğan 1 Apartmanın 5. katında meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Turan ocakta pişirdiği patatesi unuttu. Mutfaktan duman geldiğini fark eden Turan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri evde yaptıkları soğutma çalışmasının ardından evden ayrıldı.