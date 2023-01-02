Zonguldak’ta yeni yılın ilk günlerde vatandaşlar yazdan kalma hava yaşadı. Hava sıcaklarının 13 dereceye yükselmesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini sahile attı. Vatandaşlar sıcak havanın tadını sahilde güneşlenerek ve gezerek çıkardı. Hava sıcaklarının Çarşamba gününden itibaren yeniden düşüşe geçmesi bekleniyor.

Jandarma yılbaşı gecesi 818 personelle 4 bin 386 kişiyi sorguladı

Jandarma yılbaşı gecesi 818 personelle 4 bin 386 kişiyi sorguladı

Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının 13 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar sahile akın etti.

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