Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucundan mutfak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Kavak sokak üzerinde bulunan 5. katlı apartmanın 2. katında kalan Suriyeli uyruklu aile, mutfakta ocakta altı yanar vaziyette tencereyi unutup evden çıktı. Uzun süre yanan tencereden sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yüzünden mutfaktan yükselen dumanları fark eden sokak sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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