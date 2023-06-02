Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir evde ocakta unutulan yemekten çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Orta Mahalle 218 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek için ocağa konulan tencere ocakta unutulunca yangın çıktı. Evden dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın bölgesine gelerek mutfaktaki yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evin mutfağında maddi hasar meydana geldi.