Ocak Partisi’nin Genel Merkez binasının ve Osmanlı Ocakları’nın ek hizmet binasının açılışı Ankara’nın Çankaya ilçesinde gerçekleştirildi.

Ocak Partisi’nin genel merkez binası ve Osmanlı Ocakları ek hizmet binasının açılışı öncesi Kuran tilaveti yapıldı. Ardından mehteran gösterileri ve folklor oyunları sergilendi. Çankaya’nın Ehlibeyt Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ve diğer parti üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“FETÖ ile mücadelenin meşale ateşini Osmanlı Ocakları yakmıştır”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Kadir Canpolat, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelelerini geçmişte olduğu gibi aynı hızla devam ettireceklerinin altını çizerek, “FETÖ ile mücadelenin meşale ateşini Osmanlı Ocakları yakmıştır. Osmanlı Ocakları her zor anda milletimizin ve devletimizin yanında olmuştur. Nerede bir insan varsa o insanın, nerede bir Türk varsa o Türk’ün, nerede bir Müslüman varsa o Müslümanın hatta adaletsizliğe uğramış gayrimüslimlerin dahi yanında olmuş ve olacaktır. Bunu Hz. Resulullah’ın izinden giderek okumaktayız” ifadelerini kullandı.

“Atatürk de bizimdir, Fatih Sultan Mehmet de bizim, Abdülhamid Han Hazretleri de bizim, bugünkü lider Recep Tayyip Erdoğan da bizim liderimizdir”

Canpolat, her tarihi figürü kabul ettiklerini, Osmanlı İmparatorluğunun da, Türkiye Cumhuriyetinin de kendilerine ait olduğunun altını çizerek, “Atatürk ile gurur duyuyoruz. Abdülhamid Han Hazretleri’nin projesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu millete ve devlete kazandırmıştır. Atatürk de bizimdir, Fatih Sultan Mehmet de bizim, Abdülhamid Han Hazretleri de bizim, bugünkü lider Recep Tayyip Erdoğan da bizim liderimizdir. Bu böyle bilinmelidir. Osmanlı Ocakları kültür anlamında üzerine düşen sorumluluğun farkındadır. Bu sorumluluk mehteran ile sabit değildir. Bu ruhu ve kültürü yaşamak bağımsızlıktan geçmektedir. Yeni Atatürk’ler bu vatana kazandıracaktır. Osmanlı Ocakları, aynı ruh ve manada FETÖ ile mücadele ederken her türlü iç ve dış yapıların saldırısı üzerine bir hedef ve ahlak ile savunma yapmıştır. Asla devletin kolluk kuvvetlerinin tasvip etmediği hukukun üstünlüğünü her zaman ilke edinmiş anlayışıyla, devletimizin kolluk kuvvetleri ile hiçbir zaman ötekileşmeden faaliyetler yürütmüş, FETÖ, PKK ve her nerede ülkemizi bölmek isteyen terör örgütleri varsa karşısına dikilmiştir, dikilecektir” dedi.

“Ocak Partisi’ni kurma kararı alındıktan sonra görüyoruz ki Joe Biden kara kara düşünmektedir”

Şu anda hiçbir parti ile ittifak olmadıklarını, bağımsız bir şekilde kurulduklarını, AK Parti’nin kuruluşları ile bir ilgisi olmadığını ve Ocak Partisi’nde her kimliğe ve etnik kökene yer olacağını vurgulayan Canpolat, “Osmanlı Ocakları bir siyasi hareket kuruyor. Ocak Partisi, yuvadır, hanedir, evdir. Ocak Partisi’nde her etnik kökene her kimliğe yer vardır ve olacaktır. Bizler Ocak Partisi’ni kurma kararı aldıktan sonra görüyoruz ki Joe Biden kara kara düşünmektedir. DEVA Partisi, Gelecek Partisi oluşurken sus pus olanlar Ocak Partisi’nin kurulmasından sonra şöyle bir otursunlar. Biz şu anda hiçbir ittifak ile anlaşmış değiliz. ’AK Parti kurdu’ diye iftira atanlara da şunu söyleyeyim, ne Ocak Partisi’ni ne Osmanlı Ocakları’nı Erdoğan kurdurtmadı. Ben bu iftirayı kabul etmiyorum. Bu Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye de iftiradır. Tabii ki gönlümüzde bir lider yatmaktadır. Onun adı Erdoğan’dır ne yapalım, vaz mı geçelim? Siz bize bu iftiraları atıyorsunuz diye biz Erdoğan’dan vazgeçmeyeceğiz. Diğer taraftan da AK Parti’nin de olsa hatalarını yüzüne vuracağız. Biz hiç kimsenin yalakası olmadık. Hiçbir zaman emir almadık, para almadık. Bu vatanın ve milletin neferi olmaktan gurur duyduk” şeklinde konuştu.

“AK Parti’nin alnında kara bir lekedir Davutoğlu”

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ile ilgilide konuşan Canpolat, ”AK Parti’nin alnında kara bir lekedir Davutoğlu. Ak Parti’nin Genel Başkanlığı’na layık görülmemesi gerekirdi. Hem AK Parti’nin Genel Başkanlığına hem de başbakanlığa gelen Davutoğlu’nun ilk işi Osmanlı ocakları hakkında genelge çıkardı ve denetmenler gönderdi. Ama nedense 15 Temmuz gecesi bu aciz kardeşinize AK Parti Genel Merkezini Erdoğan’ın talimatıyla teslim ettiler, bu nasıl bir çelişkidir. Ahmet Davutoğlu çuvalladı” değerlendirmesini yaptı.

“Ben şu an hazırım yargılanmaya”

FETÖ’nün siyasetten tamamen temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Canpolat, FETÖ’nün siyasi ayağına dokunan yok. Ocak Partisi’ne ben buradan bir serzenişte bulunmak istiyorum. FETÖ’nün siyasi ayağını yargılayın. Her kimse, kime dayanıyorsa, arkasında kim varsa bunları devletin yargısı önüne çıkarın. Eğer bana dayanıyorsa, ben şu an hazırım yargılanmaya. Bizim FETÖ ile mücadelemiz 2005 yılına dayanıyor” ifadelerini kullandı.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ocak Partisi Genel Merkez binası ve Osmanlı Ocakları ek hizmet binasının tüm Türkiye’ye ve Dünya’ya hayırlar getirmesini diliyorum. 2023 seçimlerinde Ocak Partisi seçimlere girecek büyük tuzak bozulacak” diyerek diğer parti mensupları ve vatandaşlar ile birlikte kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi.