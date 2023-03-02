Ocak Partisi Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör, “14 Mayıs seçimi, Türkiye’nin yeni bir kurtuluş savaşıdır” dedi.

Ocak Partisi Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör, “14 Mayıs seçimi, Türkiye’nin yeni bir kurtuluş savaşıdır” dedi.

Ocak Partisi Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör, Ocak Partisi Genel Merkezinde gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Vekili Güngör, milletin 14 Mayıs’ta sandığa giderek milli iradeyi yeniden tecelli ettireceklerini söyledi. Güngör, 14 Mayıs seçimini Türkiye’nin yeni bir kurtuluş savaşı olduğunu belirterek, “28 Şubat 2022 tarihinde, partimizin kuruluş belgelerini İçişleri Bakanlığı’na vermiş olmamıza rağmen bugüne kadar tarafımıza alındı belgesi verilmemiş ve bakanlık yetkilileri tarafından herhangi bir bilgilendirmede yapılmamıştır. Bu durumu biz 2023 Türkiye’sinde bir demokrasi ayıbı olarak gördüğümüzü öncelikle söylemek isterim. Şöyle ki 15 Temmuz gecesi, demokrasi için, milletin iradesine sahip çıkan ve AK Parti Genel Merkezi’nin teslim edildiği Osmanlı Ocakları üyeleri tarafından Cumhur İttifakı’nı daha da güçlendirmek için kurmuş olduğumuz Ocak Partisi’ne İçişleri Bakanlığı alındı belgesini vermeyerek milletin iradesine darbe vurmuştur. Osmanlı Ocakları üyeleri tarafından Cumhur İttifakı’na destek amaçlı kurulan partimize alındı belgesinin verilmemesi Millet İttifakı’ndaki siyasi partilere moral kaynağı olmuştur. Bu durum aynı zamanda Cumhur İttifakı’nı da zora sokmuştur. Ayrıca İçişleri Bakanlığı, bu tavrı ile anayasal suç işlemiştir ve işlemeye devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı, kendisini Anayasa Mahkemesi’nden daha üst bir yerde görmektedir. Bu yüzden İçişleri Bakanlığı’nı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına ve Anayasa Mahkemesi’ne şikayet edeceğimizi sizler aracılığıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.