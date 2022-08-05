2022 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında Türkiye’de ziyaret eden 19 milyon 530 bin 618 ziyaretçi varken, bunun 5 milyon 564 bin 818’i sadece haziran ayında gerçekleşti.

2022 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında Türkiye’de ziyaret eden 19 milyon 530 bin 618 ziyaretçi varken, bunun 5 milyon 564 bin 818’i sadece haziran ayında gerçekleşti.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında Türkiye’yi ziyaret eden 19 milyon 530 bin 618 kişi olduğu kaydedildi. Bu ziyaretçilerin 5 milyon 564 bin 818’i sadece haziran ayında gelirken, 2022 yılında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 158,41 arttığı saptandı. Son 2 yıllık pandemi sürecinden turizm de büyük oranda etkilenirken, bu yıl toparlanmaya başladığı görüldü. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok geldiği ilk 5 il ise şu şekilde oldu; İstanbul, Antalya, Edirne, Muğla, Artvin. Buna karşın Türkiye’ye en fazla ziyaretçi yollayan ülkeler ise; Almanya, Rusya, İngiltere, Bulgaristan ve İran oldu.

Ajans Press, turizm ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl turizm ile alakalı basına 118 bin 907 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise yurt içi turizmin daha ön planda olduğu gözlenirken, turizm gelirlerindeki artışın medyada geniş yansıma bulduğu görüldü. Özelikle belirli tatil beldelerindeki yüksek ücretler ise sosyal medya ve online mecralarda daha fazla yer buldu.