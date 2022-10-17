2022 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 962 bin 18, otomobil üretimi ise paralel seyrederek 571 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2 oranında arttı.

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 962 bin 18, otomobil üretimi ise paralel seyrederek 571 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2 oranında arttı.

2022 yılının ilk dokuz ayında (Ocak-Eylül) toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 962 bin 18, otomobil üretimi ise paralel seyrederek 571 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 2 oranında artarken otomobil ihracatı yüzde 1 geriledi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 996 bin 926 adedi buldu. Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde üretim yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 33 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 10 oranında arttı. 2021 yılı Ocak-Eylül dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 2 ağır ticari araç pazarı yüzde 22 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2 azaldı. Yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 daralarak 549 bin 630 adet düzeyinde gerçekleşti.

Eylül’de otomobil üretimi yüzde 25,9 arttı

Eylül ayında bir önceki yıla göre toplam otomotiv üretimi yüzde 20,5, otomobil üretimi de yüzde 25,9 arttı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2 oranında artarken, otomobil ihracatı yüzde 1 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat 687 bin 966 adet, otomobil ihracatı ise 396 bin 604 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 geriledi ve 549 bin 630 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 8 daralarak 399 bin 224 adet oldu.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 85, otobüs-midibüs grubunda yüzde 36 ve traktörde yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 5 artarak 22,6 milyar dolar oldu

Ocak-Eylül döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 2 artarak 687 bin 966 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 8 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 11 artarak 13 bin 331 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 5 artarak 22,6 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 18 artarak 21,3 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 8 oranında arttı.

Toplam pazar 549 bin 630 adet düzeyinde gerçekleşti

Yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 daralarak 549 bin 630 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 8 oranında daraldı ve 399 bin 244 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise, Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 2, ağır ticari araç pazarı yüzde 22 artarken , hafif ticari araç pazarı yüzde 2 azaldı. büyüdü. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ithal hafif ticari araç satışları yüzde 14 azalırken, yerli hafif ticari araç yüzde 9 oranında arttı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 39, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 59 olarak gerçekleşti.