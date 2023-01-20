Türkiye’nin bir bölümünde görülen soğuk ve yağmurlu havanın aksine, Düzce’de Ocak ayında hava sıcaklığı 23 derece ölçülünce vatandaşlar parklara akın etti.

Türkiye’nin bir bölümünde görülen soğuk ve yağmurlu havanın aksine, Düzce’de Ocak ayında hava sıcaklığı 23 derece ölçülünce vatandaşlar parklara akın etti.

Düzce, yazdan kalma günler yaşıyor. Kentte hava sıcaklığı 23 derece ölçüldü. Bir önceki sene karla mücadele edilen şehirde hava sıcaklığını fırsat bilenler parklara akın etti. Bazı vatandaşlar montlarını ellerine alarak yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar ise ocak ayında güneşin tadını çıkarttı. Parklar dolup taşarken, yürüyüşe çıkan Mehmet Engin Özsoy, “Ben yıllardır söylüyorum. İklimler değişti. Dünya kaydı, ekvator yukarı çıktı. Geçen günlerde Sivas’ta haberlerde ayılar mağaralara 7 senedir ilk defa girmedi diyor. Ben Sivas’ta askerlik yaptım. Bu aylarda eksi 35 derece soğukluk vardı. Ben 15 dakika nöbet tutuyordum. İklimler değişti. Bu sene sıcaklıklar 23 dereceyi gördü. Üzerimdeki montu atacağım. Sabah çıkıyoruz hava farklı akşam çıkıyoruz hava farklı. Düzce için çok alışılmadık bir durum bu. Yıllar önce sisli hava da ilerleyemezdik. Şimdi 100 metre ilerisi görülüyor. Eskiden 20 metre zor görülürdü” ifadelerini kullandı.

“1986 yılında böyle olmuştu”

Üzerindeki montu çıkartarak eşi ile birlikte yürüyüş yapan Zeynep Özsoy, “Daha soğuk olması lazım ki bize bu su olarak dönsün. Kar yağsın diye bekliyoruz ama ben montu çıkarttım. Çok alışık olmadığımız bir durum. 1986 yılında da böyle olmuştu. Şubat ayının sonu Mart ayının başı gibi kar yağmıştı. 15 gün kar yağmıştı. Tahmin ediyorum yine 1986 gibi olacak” şeklinde konuştu.