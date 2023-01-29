Türkiye’nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65’ini karşılayan Konya’da son günlerde sıfır dereceye kadar düşen soğuk havada havuç üreticileri, tarlalarında bulunan havuçları elle tek tek toplayarak taşıdıkları üretim alanlarından sevkiyat yapmaya devam ediyor. Bölgedeki havuç üreticileri ise günlük 4 bin 5 bin ton havuç çıkarabildiklerini ifade etti.

Türkiye’nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65’ini karşılayan Konya’da son günlerde sıfır dereceye kadar düşen soğuk havada havuç üreticileri, tarlalarında bulunan havuçları elle tek tek toplayarak taşıdıkları üretim alanlarından sevkiyat yapmaya devam ediyor. Bölgedeki havuç üreticileri ise günlük 4 bin 5 bin ton havuç çıkarabildiklerini ifade etti.

Konya Ovasında 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47si tarım arazisi olarak kullanılıyor. Meram ilçesinde çiftçiler ise 80 bin dekar arazide havuç yetiştiriciliği yapıyor. Yaz aylarında aşamalı söküm yapılarak bir bölümü ihraç edilen havuçların bir bölümü ise kış aylarında tarlalardan tarım işçileri tarafından tek tek toplanıyor. Tarladan toplanarak kamyonlarla fabrikalara götürülen havuçlar, burada paketleme işlemi yapılıyor. Son günlerde sıfır dereceye kadar düşen bölgedeki hava sıcaklığına rağmen havuç fabrikalarındaki mesailer aralıksız devam ediyor. Sıralı söküm sayesinde yılın 8 ayı paketleme ile beraber Türkiye’deki 650 bin ton havuç üretiminin 450 bin tonu ilçeden karşılanıyor.

"Yaklaşık 35 bin dekarlık alanda Kaşınhanı bölgesinde havuç üretiliyor"

Konya’nın havuç üretimden son yıllarda ülke genelinde ön plana çıktığının altını çizen Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, Konya Türkiye genelinde havuç üretiminde kendini baya bir geliştirdi. Özellikle Kaşınhanı’ndaki havuç üretimi ciddi anlamda iç piyasada ve ihracatta en ön sıralarda yer alıyor. Gerek kalitesi gerek lezzetti ile Konya Kaşınhanı havucunu ön sıraya taşıyan unsurlardan birisi. Yaklaşık olarak 35 bin dekarlık alanda Kaşınhanı bölgesinde havuç üretimi gerçekleştiriliyor. Temmuz aylarında başlayan havuç hasadı yaklaşık 3’üncü aylara kadar devam ediyor. Sezon başlangıcında yaklaşık 2 buçuk lira olan havuç fiyatları şu anda 6 liraya kadar yükseldi. Tabi sezonun bitmesiyle fiyatların yükselmesi beklenen bir durumdu. Şu anda havuç üretimi yapan çiftçilerimiz fiyatlardan memnun" dedi.

"Havuçların üzeri açık olduğu için biraz üşümeler, don hasarları oluştu"

Konya’da üretilen havuçların lezzet ve aromasından kaynaklı yurt dışından taleplerin yüksek olduğunu ifade eden ZMO Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Yurt dışında da ciddi anlamda Kaşınhanı havucuna talep var. Özellikle Kaşınhanı’ndan çıkan havuçların lezzet ve aromasından dolayı ihracata talep edilir durumda. Önümüzdeki yıl içerisinde havuç üretiminde herhangi bir düşüş beklemiyoruz, üreticilerimiz devam edecek. Bu konu da kendileri ile birlikte yaptığımız görüşmelerde zaten atadan gelen meslek bu havuç üretimi. Teknolojin ilerlemesi ile işlerin biraz daha kolaylaştığından bahsedebiliriz. Bu yıl yağışlar, kar yağışları 11’inci, 12’inci aylarda beklediğimiz seviye de olmadı. Bu hububat alanların yani sıra havuçta da biraz daha kalitede düşüşe neden oldu. Çünkü tarlalarda geceleri donla ile beraber havuçların üzeri açık olduğu için biraz üşümeler, don hasarları oluştu. Bu biraz etkiledi havuçtaki kaliteyi" şeklinde konuştu.

"Günlük 4 bin 5 bin ton havuç çıkarabiliyoruz"

Bölgede uzun yıllardır havuç üretimi yapan Oğuzhan Özcan ise, "Havucun istihdama çok fazla etkisi var. Genellikle insan gücü ile yapıldığı için. 9 ay mevsimlik işçi çalıştırıyoruz. Bunun 8 ayı 50-60 kişi çalışıyoruz. 12 ay bazında da sürekli 20-25 kişi isçi çalıştırıyoruz. Burada Kaşınhanı’nı özellikle Türkiye’de ve dünyada söz sahibi olmasının en büyük etkenlerinden biri teknolojiye her zaman bir adım önde olması. Bir de Konya Ovasının geniş arazilerin, suların, verimli toprakların olmasından dolayı. Yeri geliyor burada günlük 4 bin 5 bin ton havuç çıkarabiliyoruz. Bunu da dünyanın genelinde birçok yerinde büyük şirketler haricinde kimse çıkaramaz. Orta Doğu, Balkanlar, Yakın Avrupa ülkeleri burayı tercih ediyorlar" diye konuştu.