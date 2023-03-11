Erzurum Teknik Üniversitesi Kampüsü içerisinde boş alanlarda uygun türlerle yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin protokol, Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Orman Genel Müdürlüğü adına Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve Erzurum Teknik Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak tarafından imzalandı.

Bölge Müdürü Ayatay, Milli Ağaçlandırma seferberliği kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının uygun alanlarının ağaçlandırılmasına yönelik daha önce de önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayatay, bu protokolle birlikte kampüs içerisindeki tüm boş alanların ağaçlandırılarak kampüsün yeşil bir örtüye kavuşacağını ifade etti. Ayrıca çalışmalar tamamlandıktan sonra 3 yıl süreyle de bakım ve koruma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Ağaçlandırma çalışmaların önemine de değinen Ayatay, “Bu çalışmalar ile öğrencilerin daha yeşil bir ortamda; eğitsel, kültürel ve sportif faaliyetlerini gerçekleştirmelerini, bedensel ve ruhen dinlenebilecekleri, rahat nefes alabilecekleri ortamlar oluşturmayı hedefliyoruz. Yapılan bu protokolün Üniversitemize hayırlı olmasını diliyor Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak’a teşekkür ediyorum” dedi.