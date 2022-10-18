Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bursa’nın Lezzetleri ve Bursa Gastronomi Festivali’ temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Fotoğrafçılar Maratonu’nda, şehrin eşsiz lezzetleri ‘kare kare’ görüntülendi. Finale kalan 51 eser arasından ‘Cantık’ adlı fotoğrafıyla birinci olan Halit Bozkuş, altın madalya ile 12 bin 500 TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bursa’nın Lezzetleri ve Bursa Gastronomi Festivali’ temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Fotoğrafçılar Maratonu’nda, şehrin eşsiz lezzetleri ‘kare kare’ görüntülendi. Finale kalan 51 eser arasından ‘Cantık’ adlı fotoğrafıyla birinci olan Halit Bozkuş, altın madalya ile 12 bin 500 TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

Bursa’nın tanıtımına katkı sağlamak, ‘şehrin lezzetlerini ön plana çıkararak’ yerel mutfak kültürü ile lezzetlerinin sanatçılar tarafından fotoğraflanmasına imkan sağlamak hedefiyle bu yıl ‘Bursa’nın Lezzetleri ve Bursa Gastronomi Festivali’ temasıyla yapılan Bursa Fotoğrafçılar Maratonu, 22-25 Eylül 2022 tarihleri arasında ulusal perspektif ile gerçekleştirildi. BUFSAD ve TFSF işbirliğiyle düzenlenen maratona 182 kişi katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da Bursa Gastronomi Festivali alanında kurulan kayıt standını ziyaret ederek startını verdiği yarışmanın jüri toplantısı 7 Ekim’de yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nezaket Tekin, BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş ve Küratör Fahrettin Beceren ile fotoğraf sanatçıları Hakan Aydın, Mehmet Ateş, Murat Pulat ve Özcan Şimşek’ten oluşan jüri, titiz değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan eserleri belirledi.

Yapılan değerlendirmede ‘Cantık’ fotoğrafıyla birinci seçilen Halit Bozkuş, altın madalya ile 12 bin 500 TL’lik para ödülünü almaya hak kazandı. ‘Köfte’ fotoğrafı ile ikinci olan Merve Ergin gümüş madalya ve 10 bin TL para ödülü, ‘Meyve zamanı’ fotoğrafıyla üçüncü olan İffet Karaca da bronz madalya ve 7 bin 500 TL para ödülü kazandı.

Mansiyona değer görülen Ayşe Ayna ‘Şıra’ isimli fotoğrafıyla, Gürsel Egemen Ergin ‘Köfteci7’ adlı fotoğrafıyla, Şevki Karaca da ‘Deveci armudu’ fotoğrafıyla 3 biner TL para ödülü aldı.

‘Küçük saray pideli köfte’ fotoğrafıyla Kurum Özel Ödülüne layık görülen Ahmet Turan Biter ile ‘Nektarin hasadı’ fotoğrafıyla jüri özel ödülüne değer görülen Orhan Akça da 2000’er TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

Bursa Fotoğrafçılar Maratonu’nun ödül töreni ve sergi açılışı, kasım ayı içerisinde yapılacak.