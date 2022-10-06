Ordu’nun Ünye ilçesinde, emniyet mensuplarına yangın eğitimi verildi, ardından yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde, emniyet mensuplarına yangın eğitimi verildi, ardından yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı İtfaiye Eğitim Merkezi (OBİTEM) kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitimler düzenlemeye devam ediyor. OBİTEM bünyesinde bulunan personeller tarafından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli yaklaşık 30 personele yangın ve tatbikat eğitim düzenlendi.

Verilen eğitimlerde teorik ve pratik olmak üzere yanma ve yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, yangın sınıfları, işyerlerinde kurulması gereken ekipler ve özellikleri ile yangın söndürücülerin teorik ve pratik bilgileri aktarıldı.

Eğitimde, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası karşısında bulunan alanda personellere yönelik çeşitli söndürme tatbikatı da gerçekleştirildi.