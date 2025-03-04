Sinop’ta 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik "Obezite ve Beslenme" konulu eğitim düzenlendi.

Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Güler tarafından başlatılan eğitim, günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilerek katılımcıların dikkatine sunuldu. Diyetisyen Muhammed Yasin Aslaner tarafından verilen eğitimde, beslenme alışkanlıkları ve obezitenin sağlık üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alındı. Obeziteyle mücadelede bilinçli beslenmenin önemi vurgulanarak, sağlıklı yaşam için dikkat edilmesi gereken noktalar paylaşıldı.

Eğitim programı, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve interaktif bir değerlendirme ile sona erdi. Sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum için bu tür farkındalık çalışmalarının büyük önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı.