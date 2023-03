Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, insanlarda farklı hastalıkların ortaya çıkmasının nedenlerinden biri olan obezitenin tedavisinde ‘tüp mide’ yönteminin de kullanıldığını söyledi.

Obezitenin, çağın önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu anlatan Opr. Dr. Kadir Dicle, bireylerde aşırı kilo ile beraber ortaya çıkan bazı hastalıkların seyrinde meydana gelen, hayatı tehdit eden durumların kilo kontrolü ile önlenmesi için çeşitli tedavilerin yapıldığını kaydetti. Bu yöntemlerden birinin de ‘tüp mide’ uygulaması olduğunu ifade eden Dicle, “Tüp mide ameliyatı; genelde ‘mide küçültme ameliyatı’ olarak bilinmekle beraber dünya genelinde uygulanan en popüler cerrahi işlemlerden biridir” dedi.

Büyük Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle tüp mide uygulaması hakkında önemli bilgiler verdi. Opr. Dr. Kadir Dicle, "Sürekli kilo alımı varsa, diyet ile kilo verilemiyorsa, bu durumu gidermenin 3 tip yöntemi bulunmaktadır. Vücut kitle endeksi yüzde otuza kadar olan kişilerde, vücut ağırlığının yüzde on veya yüzde on beş fazlası olan kişilere endoskopik yöntemle mide botoksu yaparak midenin çalışması durdurulmaktadır. Bir öğün yemek yenildiğinde yaklaşık 15-20 saat tok kalması sağlanmaktadır. Bu durumda harcanılan enerji devam ettiği için kilo verilmektedir. Vücut kitle indeksi daha fazla ise, yüzde 30 veya yüzde 39 arası ise buna mide balonu önerilmektedir. Yaklaşık 500 cc suyla dolu olan bu mide balonu endoskopik yöntemle midenin içine yerleştirilerek şişirilmekte olup midede hacim kaplaması sağlanmaktadır. Bu sayede daha az beslenme ile doyuma ulaşması sağlanmaktadır. Bu da vücut ağırlığında yüzde on beş ya da yüzde yirmilik bir düşüş yaşanmasını sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Dr. Dicle, “Morbid obez’ denilen, vücut kitle endeksi yüzde 40’ın üzerinde ise, tüp mide denilen laparoskopik yöntemle yapılan cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir. Midenin yaklaşık dörtte beşi alınarak hacmi azaltılmakta ve dolayısıyla az bir yemekle doyuma ulaşması sağlanmaktadır. Harcanılan enerji ile günlük aktivitenin devam etmesi nedeniyle de fazla kilolardan kurtulmuş olunmaktadır" diyerek sözlerine son verdi.