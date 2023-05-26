Avrupa Obezite Günü dolayısıyla Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Sarıgöl 4 Eylül Stadında yapılan yürüyüş etkinliğine Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Recep Kılıç, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Sağlık ekipleri ve öğrenciler ellerinde obezite konulu pankartlar taşıdı. Sağlık ekipleri ve öğrenciler daha sonra ilçede dolaşarak farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.