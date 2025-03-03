Prof. Dr. Alihan Gürkan ’4 Mart Dünya Obezite Günü’ nedeniyle obezite hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Fast food tüketiminin artması, düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam nedeniyle hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir risk haline gelen obezite, birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor. Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan "4 Mart Dünya Obezite Günü" nedeniyle obezite hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Obezitenin sağlığı bozabilecek aşırı yağ birikimiyle tanımlanan kronik bir hastalık olduğuna işaret eden Gürkan, "Dünya çapında yetişkinlerde görülen obezite 1990’dan bu yana 2 katından fazla artmış ve ergenlik çağındaki obezite ise 4 katına çıkmıştır. Ülkemizde her 3 kişiden 1’ini etkileyen bu hastalıktan korunmak ve beraberinde gelebilecek rahatsızlıklara karşı önlem almak artık hayati önem taşımaktadır. Düzenli diyet ve spor ile yeterli kilo veremeyen kişilerin uzman desteği alarak obezite cerrahisinden fayda görebileceği unutulmamalıdır" dedi.

"Sağlığın en büyük düşmanlarından biri de obezite"

Obezite sadece kozmetik bir endişe olmadığını birçok hastalık ve sağlık sorunu riskini artıran tıbbi bir sorun olduğuna vurgu yapan Gürkan, "Bunlara kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, karaciğer hastalığı, uyku apnesi ve bazı kanserler dahil olabilir. Obezite, bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranın aşırı artması sonucu, boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Vücut kitle indeksi (VKİ); boy ve kilonun ölçümüyle bulunur ve şişmanlığın yanında obez olup olunmadığını gösteren, en güvenilir hesaplamalardan biridir. Normal bir insanda ideal vücut kitle indeksi 19 ila 24.9 aralığında olmalıdır" dedi.

"Yaşam kalitesini oldukça düşürüyor"

Prof. Dr. Alihan Gürkan, bazı insanların kilo vermede sorun yaşamasının birçok nedeni olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genellikle obezite, diyet, fiziksel aktivite ve egzersiz seçimleriyle birlikte kalıtsal, fizyolojik ve çevresel faktörlerden kaynaklanır. Obezite, Tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini artırabilir, kemik sağlığını ve üremeyi etkileyebilir, bazı kanserlerin artışı da yine obeziteyle ilişkili olabilmektedir. Obezite genel yaşam kalitesini düşürür. Eskiden zevk alınan fiziksel aktiviteler yapılamaz hale gelir. Kişiler halka açık yerlere gitmekten çekinebilir. Obezitesi olan kişiler ayrımcılıkla bile karşılaşabilir. Obezite uyuma, giyinme, araba kullanma veya hareket etme gibi kişilerin yaşam kalitesini oldukça etkiler."

Obezitenin kalp hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obstrüktif uyku apnesi, Tip 2 diyabet, inme, kanser ve kısırlık gibi hastalıklara neden olabileceğini kaydeden Gürkan, obezite kişiye göre değişmekle birlikte depresyon, utanç, sosyal izolasyon ve daha düşük iş başarısına da neden olabileceğini ifade etti.

"Obezite cerrahisi için uygun aday olmanız gerekiyor"

Vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olup yandaş hastalığı olanlar ile VKİ 35’in üzerinde olan diyet denemeleri başarısız olan tüm hastalar obezite cerrahisi için aday olabildiğini belirten Gürkan, hastaların 18-65 yaş arası olması, vücut kitle indeksi 30-40 ile 40 ve üzeri olması ve vücut kitle indeksi 30-40 arası olanlarda; şeker, uyku apnesi, hipertansiyon, astım, eklem ağrıları gibi ek hastalıkların olmasının obezite cerrahisi için uygun kriterler olduğunu söyledi.

"Aşırı kilo nedeniyle oluşan sağlık sorunları ortadan kalkıyor"

Gürkan, sleeve gastrektomi işlemiyle ilgili de bilgiler paylaşarak, "Midenin bir kısmı ayrılır ve vücuttan çıkarılır. Midenin kalan kısmı tüp benzeri bir yapıya dönüştürülür. İşlem genellikle karnın üst kısmındaki birden fazla küçük kesiden laparoskopik olarak yapılır. Mide küçüldüğü için alınan besin miktarı da daha az olur. Ayrıca iştahı düzenleyen hormon olan ghrelin daha az üretilir ve bu da yeme isteğini azaltır. Ayrıca obezite cerrahisi bağırsaklardaki kalori ve besin emilimini etkilemez. Obezite cerrahisi sayesinde aşırı kilo nedeniyle gelişen hormonal değişiklikler, yüksek tansiyon veya kalp hastalığı gibi sağlık sorunları tamamen ortadan kalkabilir" diye konuştu.