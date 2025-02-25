Obezite sıklığı Türkiye'de yüzde 30'un üzerine çıkarken, Avrupa'da obezitenin en fazla görüldüğü ülke oldu. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hümeyra Bozoğlan, 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla önemli bilgiler paylaştı. Bel çevresinin önemli bir kriter olduğunu kaydeden Dr. Bozoğlan, erkeklerde 102 cm, kadınlarda ise 88 cm üzerinde olması obezite varlığını gösterdiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Obezite tanısının hastanın kilosunun, boyunun ve bel çapının ölçülmesi ile konulduğunu ifade eden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hümeyra Bozoğlan, obezite tanısında ve derecelendirmesinde en yaygın kullanılan kriterlerden birinin kişinin boy ve kilosu ile hesaplanan Beden Kitle İndeksi olduğunu kaydetti.

18 yaş üstü yetişkinlerde BKİ'nin 30 kg/m2 üstünde olması obezite olarak tanımlanacağını belirten Dr. Bozoğlan, obeziteyi değerlendirirken kullanılan diğer önemli bir kriterin de bel çevresi olduğuna dikkati çekerek, “Bel çevresinin erkeklerde 102 cm, kadınlarda 88 cm üzerinde olması, abdominal obezite varlığını gösterir” dedi.

Obezitenin genetik, çevresel, davranışsal ve hormonal faktörlerin karmaşık bir etkileşimi sonucu ortaya çıktığını dile getiren Uzm. Dr. Hümeyra Bozoğlan, hormonal hastalıkların ve metabolik faktörlerin de obeziteyi tetikleyebildiğini söyledi.

Günümüzde modern yaşamın hayatımıza getirdiği değişikliklerin de katkısıyla obezite görülme sıklığının her geçen gün arttığını söyleyen Uzm. Dr. Hümeyra Bozoğlan, sadece yetişkinlerde değil, çocukluk ve adolesan dönemlerde de obezitenin daha sık görüldüğünü belirterek, "Tahminlere göre dünya genelinde yetişkin nüfusta obezite görülme sıklığı yüzde 13, fazla kilo görülme sıklığı ise yüzde 39'dur. Buna göre dünya genelinde yaklaşık 650 milyon bireyde obezite bulunduğu tahmin edilmektedir. Dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de obezite halk sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ve sıklığı giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Araştırmalar obezite oranının ülkemizde yüzde 30'un üzerine çıktığını ve Avrupa'da obezitenin en fazla görüldüğü ülke konumuna geldiğimizi göstermektedir.” diye konuştu.