Denizli Özel Egekent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Ekiz, obezitede genetik ve ailevi faktörlerin de rolü olduğunu belirterek; "Aile içinde obezite öyküsü bulunan bireylerin, bu duruma daha yatkın olduğu yapılan çalışmalarla destekleniyor" dedi.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Ekiz, obezite konusundaki son gelişmeleri değerlendirerek, genetik faktörlerin bu hastalığın oluşumundaki rolüne dikkat çekti. Obezite konusunda ailelere önemli uyarılarda bulunan Op. Dr. Ekiz, "Son yıllarda yapılan araştırmalar, obezitenin yalnızca çevresel etmenlerden değil, aynı zamanda genetik yatkınlıktan da büyük ölçüde etkilendiğini ortaya koyuyor. Aile içinde obezite öyküsü bulunan bireylerin, bu duruma daha yatkın olduğu, yapılan çalışmalarla destekleniyor. Genetik faktörler, bireylerin metabolizmasını, yağ depolama biçimini ve iştahını etkileyebilir" dedi.

Op. Dr. İbrahim Ekiz, özellikle ailevi obezite hikayesi olan bireylerin, yaşam tarzı değişiklikleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek; "Yeni tespitler, genetik yatkınlığın yanı sıra aile dinamiklerinin de obezite üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Aile üyeleri arasında benzer beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimleri, bireylerin kilo kontrolünde önemli rol oynayabiliyor. Bu nedenle, ailelerin birlikte sağlıklı yaşam tarzları benimsemeleri teşvik edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Obezite konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç var"

Obezite ile mücadelede genetik faktörlerin yanı sıra ailevi etkileşimlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. İbrahim Ekiz, şu uyarılarda bulundu:

"Obezite, çok boyutlu bir sorun ve bunu çözmek için bireysel değil, toplumsal bir yaklaşım benimsemeliyiz. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları, aile içinde paylaşılmalı ve bu konuda farkındalık artırılmalıdır. Bu konudaki çalışmaların devam etmesi gerektiğini ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor"