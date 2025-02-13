Avrupa’da en fazla vakaların Türkiye’de görüldüğü obezite ile yıllarca mücadele eden 42 yaşındaki iş insanı Fatih Özcan, ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlayınca hayatını değiştirmeye karar verdi. Özcan, uygulanan tedaviyle 102 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.

Obezite hastalığı vücutta aşırı yağ birikimi sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır ve kuşaklar boyu aktarılabilir. Türkiye’de giderek artan obezite vakaları sadece estetik bir kaygı değil, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Avrupa’da obezite görülme sıklığında ilk sırada yer alan ülkemizde, obezite ciddi bir sağlık problemi olarak ele alınmaktadır. 42 yaşındaki iş insanı Fatih Özcan’ın yaşadığı süreç, bu sorunun örneklerinden sadece biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye’de giderek artan obezite vakaları sadece estetik bir kaygı değil, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da yol açıyor. Avrupa’da obezite görülme sıklığında ilk sırada yer alan ülkemizde, obezite ile mücadele edenlerden biri de 42 yaşındaki Fatih Özcan’dı. Fatih Özcan çocukluğunda ve gençlik yıllarında zayıf bir bireyken, Karadeniz mutfağının karbonhidrat ağırlıklı beslenme alışkanlıkları ve aileden gelen yeme düzeni nedeniyle lise döneminden sonra hızla kilo almaya başladı. 35 yaşına kadar spor ve diyetle kilosunu kontrol eden Özcan’ın sonrasında metabolizmasının yavaşlamasıyla kilo alımı hızlandı.

Su diyeti sağlığını daha da etkiledi

Kendi başına uyguladığı bilinçsiz diyetler, özellikle aşırı su tüketimiyle yaptığı su diyeti, Özcan’ın sağlığını daha da kötüye götürdü. 2022 yılından itibaren ciddi sağlık problemleri yaşayan ve kiloları nedeniyle günlük hayatı zorlaşan Fatih Özcan, oturmakta, yürümekte ve hatta nefes almakta bile zorlanmaya başladı. Araba kullanamaz, ayakkabılarını giyemez hale gelen ve gece yatarken nefessiz kalan Özcan’ın, zamanla uyku düzeni bozuldu, sürekli yorgunluk hissiyle yaşamaya başladı. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir süreçten geçen Fatih Özcan, bu durumun hayati risk taşıdığı bir noktaya ulaşabileceğini fark ettiğinde, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Obezite ve Diyabet Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Bora Koç’a başvurdu.

1 haftada 38 kilo ödem attı

Hastaneye başvurduğunda 170 kilo olan Özcan, vücudu ödem tutmaya devam ettiği için 12 saat gibi kısa bir sürede 173 kiloya ulaştı. Prof. Dr. Bora Koç, yapılan tetkiklerden sonra öncelikle ödem tedavisine başladı. Yapılan tedaviyle bir hafta içinde 38 kilo ödemden kurtularak, gerçek obezite ağırlığına ulaştı. Bu süreç tamamlandıktan sonra tüp mide ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası sürece uyum sağlayan Fatih Özcan, beslenme düzenini tamamen değiştirerek sağlıklı bir yaşam biçimi benimsedi. İlk 5-6 ayda fazla kilolarından kurtulup 68 kiloya kadar düşen Özcan, yaklaşık 9 aydır kilosunu koruyor. Yaşadığı zorlu süreci geride bırakarak sağlıklı bir yaşama kavuşan Fatih Özcan, doğru beslenme ve disiplinli bir yaşam tarzıyla hayatına devam ediyor.

Obezite cerrahisi sonrası kilo alma riski her zaman mevcut

Obezitenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Bora Koç, bu ameliyatların kesin ve kalıcı bir çözüm olmadığını vurguladı. Hastaların ameliyat sonrasında sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Bora Koç, "Obezite cerrahisi kesin bir çözüm değildir. Hastaların yüzde 40’ı beşinci yılda eski kilolarına geri dönebiliyor. Hastaların bu süreci doğru yönetmeleri gerekiyor. Aksi takdirde tekrar kilo alma riski her zaman vardır" diyerek önemli bir uyarıda bulundu.