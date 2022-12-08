Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Esen, obezite tedavisinde uygulanan cerrahi bir yöntem olan tüp mide ameliyatı ve ameliyatsız yöntemlerden olan mide balonu uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Esen, obezite tedavisinde uygulanan cerrahi bir yöntem olan tüp mide ameliyatı ve ameliyatsız yöntemlerden olan mide balonu uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Tüp mide (mide küçültme) ameliyatının özellikle son dönemde en sık uygulanan obezite cerrahi yöntemi olduğunu belirten Op.Dr. Esen, "Yaklaşık 45 dakika kadar süren işlem sonrası midenin yaklaşık yüzde 75-80’lik bir kısmı çıkarılmış olur. Tüp mide ameliyatında midenin iştah hormonu (Ghrelin hormonu) salgılayan fundus kısmı da tam olarak çıkarıldığı için hastanın ameliyat sonrası iştahı azalır ve mide hacminin küçülmesine bağlı olarak az miktarda gıda alımı ile tokluk hissi oluşur” şeklinde konuştu.

Diyet, egzersiz ve ilaç tedavisi sonrasında obezite hastalarında başarılı sonuç elde edilemediği durumlarda obezite cerrahisinin devreye girdiğini aktaran Op. Dr. Ersoy Esen, tüp mide ameliyatının diğer obezite ameliyatlarına kıyaslandığında daha kolay bir ameliyat olduğunu dile getirdi. Esen, "Tüp mide ameliyatı, diğer obezite ameliyatlarına göre operasyon süresi daha kısadır. Diğer prosedürlere nazaran vitamin ve mineral eksikliği çok daha nadir görülmektedir" diye konuştu.

Ameliyat ve sonrası

Op. Dr. Ersoy Esen, obezite cerrahisinin kimler için uygun olduğunu şöyle özetledi: "Hasta seçimi vücut kitle endeksine (VKİ) göre yapılır. Vücut kitle endeksi 40 üzerinde ise hasta opere olabilir. Eğer VKİ 35 - 40 arasında ise tip 2 diabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, uyku apnesi gibi eşlik eden hastalıkların olması durumunda da ameliyat yapılabilir. Ameliyat kararı verildikten sonra hastanın genel durumunu anlamak için check-up yapılır. Ameliyat öncesi kan testleri, röntgen, mide endoskopisi, karın ultrasonografisi, dahiliye ve kardiyoloji polikliniği kontrolleri yapılır. Hasta operasyon öncesi diyetisyen ile görüşme yapar ve hastaya ameliyat sonrası beslenmesi hakkında bilgiler verilir. Ameliyattan 2-3 gün sonra yapılan kontrollerde bir problem olmadığını düşündüğümüz hastamızı taburcu ederiz."

Op. Dr. Esen, sonraki süreci şöyle anlattı: "Ameliyat sonrasında belli aralıklarla hastamızı takip ediyoruz. Taburculuk öncesinde diyetisyenimiz karbonhidrattan fakir, protein ağırlıklı düşük kalorili bir diyet listesi veriyor. Hasta ilk 20 gün sulu diyet, sonraki 10 gün püre diyeti ve birinci aydan sonra katı diyete başlamış oluyor. Hastanın diyete uyması dışında birinci aydan sonra egzersiz ve spor yapmasını da öneriyoruz. Kilo verme süreci 1,5 yıl kadar sürüyor. Hastaların ameliyattan sonra yiyeceklere karşı ilgisi ve iştahı azalıyor ve yemelerini kontrol etmeleri daha da kolaylaşıyor."

Mide balonları

Mide balonları hakkında da bilgi veren Op. Dr. Ersoy Esen "Hastanemizde şu an 3 çeşit mide balonu uygulamaktayız. Bunlar yutulabilir mide balonu, altı aylık ve ayarlanabilir özellikli bir yıllık mide balonu. Yutulabilir mide balonunda kapsül bir bardak su ile yutulur. Çekilen röntgen ile kapsülün mide içinde olduğu teyit edilir ve balon 550 ml. serum ile şişirilir. Balonun uygulanma süresi yaklaşık 15 dakikadır. Herhangi bir ameliyat, endoskopi, anestezi ve cerrahi müdahale gerektirmez. Hastamız diyetisyen desteği ile günlük yaşamına geri döner. Balon ortalama 16 hafta sonra kendiliğinden eriyerek vücuttan doğal yollarla atılır. Ayrıca endoskopik olarak uygulanan 6 aylık ve ayarlanabilir özellikli 1 yıllık mide balonu kilo vermede oldukça etkili yöntemlerdir. Mide balonlarını vücut kitle endeksi 27 ve üzeri olan hastalara öneriyoruz. Balonlar tokluk hissi yaratarak kilo verme sağlarlar. Hastalar diyet ve sporla bu süre sonunda kilolarının yaklaşık yüzde 15- 20’sini verebilirler" dedi.