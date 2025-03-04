Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Dâhiliye Uzmanı Doç. Dr. Nizameddin Koca, hastane bünyesinde yaklaşık 5 ay önce faaliyete giren obezite merkezinde bin 726 hastaya hizmet verildiğini belirtti.

Dünya Obezite Günü çerçevesinde açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Nizameddin Koca, obezitenin çağın en önemli hastalıklarından biri olmasına mukabil toplum tarafından bir hastalık olarak görülmediğine ve bu durumun obezitenin teşhis ve tedavisini geciktirdiğine dikkat çekti. Türkiye’de yaklaşık yüzde 60 civarında yüksek kilolu ve obez bireyin mevcut olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Koca, "Obezite, diyabet, hipertansiyon, metabolik sendrom, koroner arter hastalığı gibi en fazla sağlıkta morbidite ve mortalitenin olduğu hastalıklar için en önemli sebeplerden biri. Bu nedenle obeziteyle mücadele bu hastalıklarla mücadelede en önemli merkezimiz haline gelmelidir. Obezite tek bir branşın hastalığı değildir. Obezite sadece endokrinolojinin, dâhiliyenin, genel cerrahinin hastalığı değildir. Obezite bütün toplumun beraber seferber olması gereken çok önemli bir hastalıktır" şeklinde konuştu.

Bursa Şehir Hastanesi’nde 2024 yılının Ekim ayında hizmete giren obezite merkezinde yapılan çalışmalara da değinen Doç. Dr. Koca, "Bugüne kadar bin 726 hastamıza hizmet verdik. bin 143 hastamızı diyetisyenle buluşturduk. 422 hastamızı egzersiz önerileri için fizyoterapiste yönlendirdik ve 520 hastamızı da psikolog görüşmeleriyle obezitesine yönelik farkındalığını arttırmaya çalıştık. Görüldüğü gibi obezite tek başına bir branşın yönetebileceği bir hastalık olmaktan ziyade multidisipliner bir hastalıktır. Obeziteyi ilk başta psikolojik olarak kabullenmek, böyle bir sıkıntının hastalığın olduğunun farkındalığına erişmek sonrasında da tedavi alternatiflerini profesyonellerden yardım alarak değerlendirmek gerekmektedir" dedi.