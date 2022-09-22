Düzce Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi bireylere, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının kazandırılması noktasında yol gösterici oluyor.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi bireylere, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının kazandırılması noktasında yol gösterici oluyor.

Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı obezite ile mücadele programına dahil olan ilk üniversite hastanelerinden biri Düzce Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi, yeni danışanları ile grup eğitimlerine başladı.

Obezite Merkezi’nde 14 danışan için uzman doktor, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistten oluşan ekip tarafından özel beslenme ve aktivite programı hazırlandı. Eğitimin ilk haftasında danışanlar, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zerrin Gamsızkan tarafından obezite hastalığı ve eğitim programı hakkında bilgilendirildi.

6 parçadan oluşan davranış, beslenme ve hareket eğitimlerine katılacak olan danışanlar, öğrendikleri yeni sağlıklı yaşam alışkanlıklarını uygulayarak yaşam kalitelerini artırabilecek. 6 ay süresince devam edecek eğitim programında başarılı olan danışanlar, mezun olarak programı tamamlayacak.

Covid-19 pandemisinin etkisini yitirmesi ile birlikte merkezin yüz yüze eğitim faaliyetlerine ağırlık verdiğini ifade eden Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, kayıt sürecinin devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde pandemi öncesi olduğu gibi 10’a yakın ilave grubun açılacağı kanaatinde olduğunu belirtti.