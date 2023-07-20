Bireylere dengeli beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarını kazandıran Düzce Üniversitesi Obezite Merkezi, 2023 yılı grup eğitimlerine başladı.

Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı obezite ile mücadele programına katılan ilk üniversite hastanelerinden biri olan Düzce Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi, 12 danışanla yeni eğitimlerine başladı. Eğitimin ilk haftasında danışanlar, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zerrin Gamsızkan tarafından obezite hastalığı ve eğitim programı hakkında bilgilendirildi.

Merkezde 6 hafta boyunca danışanlara uzman doktor, diyetisyen fizyoterapist ve psikologdan oluşan ekip tarafından sağlıklı beslenme önerileri ile fiziksel aktivitenin arttırılması konusunda destek verilecek.

6 modülden oluşan davranış, beslenme ve hareket eğitimlerine katılacak olan danışanlar, öğrendikleri yeni sağlıklı yaşam alışkanlıklarını uygulayarak yaşam kalitelerini artırabilecek. 6 ay süren eğitim programını başarıyla tamamlayan danışanlar mezun edilecek.

Merkezde sadece kilo verdirmeyi değil, sağlıklı yaşam ve beslenmeyi bir alışkanlık ve yaşamsal davranış haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Doç. Dr. Zerrin Gamsızkan, “Obezite Merkezi ekibi olarak ciddi bir sağlık sorunu haline gelen obezitenin önüne geçilebilmesinde vatandaşlarımızın yanındayız.” ifadelerine yer verdi.