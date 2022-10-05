Aydın’ın Kuşadası ilçesinde fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve günlük hayatında hareket etmekte zorlanan obezite hastası Sema Şahinkaya’nın yardımına Kuşadası Belediyesi koştu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün sunduğu ücretsiz diyetisyenlik hizmetinden faydalanacak olan Şahinkaya’nın 1 yıl içerisinde yaklaşık 30-35 kilo vermesi hedefleniyor.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve günlük hayatında hareket etmekte zorlanan obezite hastası Sema Şahinkaya’nın yardımına Kuşadası Belediyesi koştu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün sunduğu ücretsiz diyetisyenlik hizmetinden faydalanacak olan Şahinkaya’nın 1 yıl içerisinde yaklaşık 30-35 kilo vermesi hedefleniyor.

Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yaşayan sınıf öğretmeni 69 yaşındaki Sema Şahinkaya, emekli olduktan sonra Kuşadası’na yerleşti. Hareketsiz bir yaşamı olan Şahinkaya, pandemi döneminde 65 yaş ve üstündekilere getirilen sokağa çıkma yasağının da etkisiyle hızla kilo almaya başladı. Son 3 yılda 43 kilo alan emekli öğretmen Şahinkaya, morbid obezite (aşırı şişman) düzeyine ulaştı. İnsülin direnci ve antibiyotik alerjisi bulunan Sema Şahinkaya, fazla kiloları nedeniyle de bir süre sonra ortopedik rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Diz ve eklemlerindeki ağrıları artan Şahinkaya, günlük hayatında hareket etmekte güçlük çekince zayıflamaya karar verdi.

Ücretsiz diyetisyenlik hizmetinden faydalanmak için Kuşadası Belediyesi’ne başvuran Sema Şahinkaya’yı, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan uzman diyetisyen Aysen Arıcan Öz evinde ziyaret etti. Şahinkaya’ya zayıflaması için özel bir beslenme programı hazırlayan diyetisyen Öz ayrıca alternatif menü ve öğün planlama yöntemleri ve porsiyon ölçekleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra Kuşadası Belediyesi’nin özel aracıyla Sağlık Merkezi’ne getirilen Sema Şahinkaya’nın boy ve kilosu ölçüldü. Diyetisyenler tarafından yakından takip edilecek olan Şahinkaya’nın ayda ortalama 3 kilo vermesi sağlanacak.

‘Rahat hareket edemiyorsunuz’

Daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için zayıflamaya karar verdiğini belirten Sema Şahinkaya, “Aşırı kilolu olduğunuz zaman her şeyden önce hareket edemiyorsunuz. Zayıfken alışık olduğunuz hareketleri yapamıyorsunuz. Özellikle üzerinize uygun kıyafet bulmakta zorlanıyorsunuz. İstediğiniz yerlere gidip, dolaşamıyorsunuz. Kilolu olduğum için bir kompleksim yok. Ama bu durum hoşuma da gitmiyor. Bu amaçla ücretsiz diyetisyenlik hizmetinden faydalanmak için Kuşadası Belediyesi’ne başvurdum. Beni olumlu karşıladılar. Benim gibi insanlara kapı açıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Obezite ile mücadele toplum sağlığı için çok önemli” dedi.

‘Obezite ile mücadelemiz sürecek’

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli uzman diyetisyen Aysen Arıcan Öz ise obezite sorunu yaşayan her yaştan kişinin belediyenin ücretsiz olarak sunduğu diyetisyenlik hizmetinden faydalanabileceğini söyledi. Sema Şahinkaya’nın aldığı fazla kiloların son yıllarda hayat kalitesini iyice düşürdüğüne dikkat çeken Öz, “Sema hanımı hem evinde ziyaret ederek hem de düzenli olarak belediyemize getirerek kilo verme sürecini yakından takip edeceğiz. Haftanın yedi günü hangi miktarda hangi yiyeceklerden tüketeceğini belirledik. Sema hanımın 1 yıl içerisinde yaklaşık 30-35 kilogram zayıflamasını hedefliyoruz. Obeziteyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek” diye konuştu.