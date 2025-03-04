Obezitenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kadir Yıldırım, "Obezite, sadece estetik bir problem değil, aynı zamanda ciddi hastalıklara zemin hazırlayan bir sağlık sorunudur. ABD’de yapılan bir çalışmaya göre obezitenin sigaradan sonra önlenebilir ikinci ölüm sebebi olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, insan yaşam süresini 10-15 yıl arasında azalttığı da bilimsel olarak kanıtlanmıştır" dedi.

Obezitenin ciddi hastalıklara zemin hazırlayan önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kadir Yıldırım, Dünya Obezite Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Obezitenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sağlık sorunu olarak hâlâ sık görüldüğünü dile getiren Doç. Dr. Kadir Yıldırım, "Obezite, sadece estetik bir problem değil, aynı zamanda ciddi hastalıklara zemin hazırlayan bir sağlık sorunudur. ABD’de yapılan bir çalışmaya göre obezitenin sigaradan sonra önlenebilir ikinci ölüm sebebi olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, insan yaşam süresini 10-15 yıl arasında azalttığı da bilimsel olarak kanıtlanmıştır" şeklinde konuştu.

Tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalığı sebebi

Obezitenin zemin hazırladığı hastalıkların en başında şeker hastalığının geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Yıldırım, "Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu çalışmada, fazla kilo sorunu ve obezitenin Avrupa’daki yetişkinlerde tip 2 diyabetin yüzde 85’inden, hipertansiyonun yüzde 80’inden, kalp hastalığının ise yüzde 35’inden sorumlu olduğunu belirtilmektedir" açıklamasında bulundu.

Obezitenin en büyük nedeni hareketsiz yaşam

Obezitenin çocuklarda da çığ gibi büyüdüğünü dile getiren Doç. Dr. Yıldırım, "Bunun en büyük nedeni hareketsiz yaşam, fast food ve rafine gıda tüketiminin çok fazla olmasıdır. Bu yüzden obeziteden kurtulmanın en önemli yolu, sağlıklı ve dengeli beslenerek hareketli bir yaşam tarzına sahip olmaktır" ifadelerini kullandı.

Risk devam ediyorsa cerrahi çözüm düşünülebilir

Tüm önlemlere rağmen obezite riski devam ediyorsa cerrahi seçeneğin düşünülebileceğini dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, şunları söyledi:

"Diyelim ki, yaşam tarzı değişikliklerini yaptık, diyetisyen desteği aldık ama hâlâ obezetinin sınırları içerisindeyiz. O zaman mutlaka tedavide obezite cerrahisini düşünmemiz gerekiyor. Çünkü obezite cerrahisi ile 1 yıl içerisinde fazla kilolarımızın yüzde 80’ini verip sadece obeziteden değil, birçok hastalıktan da kurtulmuş oluyoruz".