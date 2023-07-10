Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi hekimleri Doç. Dr. Mesut Gül, Doç. Dr. Ersin Borazan ve Op. Dr. Mehmet Ali Melik tarafından tüp mide ameliyatı gerçekleştirilen Enver Kırmızı sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Şanlıurfalı 44 Yaşındaki Enver Kırmızı uzun yıllardır uyku apne sendromu, hipertansiyon, diyabet şikayetleri ile mücadele etmekteydi. İki defa kalp krizi geçiren Enver Kırmızı diyabete bağlı ilaç kullanmasının yanında, uyku apne sendromu dolayısıyla da evinde CPAP cihazı kullanmaktaydı. Fazla kiloları nedeniyle de hayatı gittikçe zorlaşan Enver Kırmızı defalarca diyet tedavisiyle de zayıflamaya çalıştı. Birçok şehirde tedavi için sağlık kurumlarının kapısını çalan Enver Kırmızı, her defasında birçok hastalığı olması ve risk grubunda olduğu için olumsuz yanıt alıyordu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği’ne gelen Kırmızı, Doç. Dr. Mesut Gül tarafından detaylı muayenenin edildikten sonra ameliyat olmasına karar verildi. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Psikiyatri, Kardiyoloji, Beslenme ve Diyet, Anestezi ve Reanimasyon klinikleri tarafından da değerlendirilen Enver Kırmızı’nın Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi) ameliyatı için uygun olduğuna karar verildi. Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi hekimleri Doç. Dr. Mesut Gül, Doç. Dr. Ersin Borazan ve Op. Dr. Mehmet Ali Melik tarafından tüp mide ameliyatı gerçekleştirilen Enver Kırmızı sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Tüp Mide Ameliyatı ile ilgili açıklama yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül, “Obezite cerrahisi midenin belirli bir kısmının alınması ya da mide ile bağırsaklar arasında yeni yollar oluşturularak hastaların kalıcı kilo verilmesinin sağlandığı ameliyatlardır. Günümüzde en sık uygulanan iki farklı teknik vardır. Tüp mide (Sleeve Gastrektomi) ve mide by-pass operasyonudur. Bu ameliyatlar sonrasında hastaların mide hacmi küçültülerek, gıda alımı ve emilimi azalmaktadır. Enver Bey de olduğu gibi; kilo alımı nedeniyle diyabet, obstrüktif uyku apne sendromu ve tansiyon gibi hayati riske neden olan hastalıkların başlaması, diyet ve spora rağmen yeterli kilo verilememesi durumunda bu yöntemi uygulamaktayız. Vücut kitle indeksi 40’ ın üzerinde (morbid obez yani ileri derecede obez) olanlar ile Vücut kitle indeksi 35-40 arası olup aşırı şişmanlığa bağlı tip 2 şeker hastalığı, hipertansiyon, uyku apnesi gibi sorunları olanlarda bu yöntem sıklıkla uygulanmaktadır. Enver Bey’in ameliyatını kapalı (laparoskopik) yöntemle 3-4 delikten girerek gerçekleştirdik. Ameliyat ortalama 1 saat civarındaydı. Hastamız ameliyattan yaklaşık bir hafta sonra sosyal yaşantısına döndü. Ameliyat sonrasında hastanın takipleri ve beslenme programlamaları tarafımızca ve bu konuda deneyimli diyetisyenlerce gerçekleştirildi. Bu sayede hastanın kontrollü olarak kilo vermesi sağlandı’’ dedi.

Enver Kırmızı tedaviden sonra bir buçuk ayda 16 kilo verdiğini, uyku apne sendromunun tamamen iyileştiğini, tansiyon ve diyabet ilacı kullanmadığını belirtti. Diğer hastanelerin kendisi için ameliyatı kaldıramayacağını belirterek risk almak istemediklerini söyleyen Kırmızı, Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği hekimleri Doç. Dr. Mesut Gül, Doç. Dr. Ersin Borazan, Op. Dr. Mehmet Ali Melik ve emeği geçen tüm hekimlere ve çalışanlara teşekkürlerini iletti.