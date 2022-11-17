Almanya’dan obezite ameliyatı olmak için Denizli Tekden Hastanesi’ne gelen Anastasia, yaşadığı süreci anlattı. Tekden Hastanesi’nde kendisini yalnız hissetmediğini belirterek doktoru Op. Dr. Aydın Keskin ve Tekden Hastanesi’ne teşekkür etti.

Almanya’dan obezite ameliyatı olmak için Denizli Tekden Hastanesi’ne gelen Anastasia, yaşadığı süreci anlattı. Tekden Hastanesi’nde kendisini yalnız hissetmediğini belirterek doktoru Op. Dr. Aydın Keskin ve Tekden Hastanesi’ne teşekkür etti.

Ailesiyle birlikte Almanya’da hayatını sürdüren Anastasia Klasser, yıllar artan kilolarını, ne diyetle ne de sporla bir türlü veremedi. Son olarak kilosu standarttın üzerine çıkan, kilolarına ek olarak pisklojik sıkıntılarda yaşayan Anastasia, yaptığı araştırmalar sonucu Almanya’dan Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne geldi. Hastanenin önemli hekimlerinden bir olan Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Aydın Keskin’e ameliyat olan Anastasia, yıllardır çektiği sorundan başarılı ameliyatla kurtuldu. Ameliyat hakkında önemli açıklamalarda bulunan Op. Dr. Aydın Keskin, obezite sorunu yaşayan yurt içi ve yurt dışındaki hastaların Tekden Hastanesi’ne yoğun bir şekilde başvurduklarını ifade etti.

“Tekden Hastanesi’nde kendimi evimde gibi hissettim”

Almanya’dan araştırmaları sonucunda Denizli Tekden Hastanesi’ne başvuran ve kilolarından artık rahatsız olduğunu belirten Anastasia Klasser, “Kilo ile ilgili birçok şey yapmama rağmen bir türlü fayda sağlamadı. Kilo problemimin dışında özellikle bacaklarımda olmak üzere tüm vücudumda ağrılar olmaya başladı. Giydiğim kıyafetler yakışmıyordu ve psikolojim bozulmaya başlamıştı. Artık hayalimdeki kiloya ulaşmak istiyordum. Araştırdım ve obezite ameliyatının kilo vermekte çok faydalı olduğunu öğrendim. Birçok doktor ile ilgili bilgiler edindim. Bir arkadaşım tarafından Aydın Bey önerildi. Türkiye’de obezite ameliyatı olmaya karar verdim. Arkadaşım Aydın Bey’den ne kadar memnun kaldığından ve ilgili bir doktor olduğundan bahsetti. Ben de telefonla randevu aldıktan sonra Almanya’dan obezite ameliyatı için geldim. Başta tabi ki çok çekindim çünkü dilini bile bilmediğim bir ülkede ameliyat olmak için ülkemden geldim. Doktorum tek tek bana ameliyat sürecini ve sonrasını anlattı. İlgisi ve tecrübesi de beni gerçekten mutlu etti. Ameliyatımı oldum ve şu an çok mutluyum. Yalnız geldiğim ve Türkçe’yi bilmediğim için başta çok tedirgin olsam da burada hemşire arkadaşlar ve Almanca bilen çalışanlar var. Yalnız hissetmeyeyim diye benimle çok ilgilendiler. Tüm Tekden Hastanesi’ne çok teşekkür ederim. Yurtdışından gelenler için de burada çok güzel imkanlar var. Bana tercümanlık yapan hastane çalışanı da bir ihtiyacım olur diye sürekli yanımdaydı. Kendimi evimde gibi hissettim” ifadelerini kullandı.

“Obezite cerrahisi sayesinde kilo veremeyen hastalar ideal kilolarına ulaşabiliyor”

Obezitenin başta diyabet olmak üzere hipertansiyon, kalp hatalıkları, romatizmal gibi birçok hastalığı davetiye çıkardığından bahseden Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Aydın Keskin, “Obezite son zamanlarda gittikçe artan ve tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü, obezitenin Avrupa’da salgın boyutuna ulaştığını söyleyerek, Türkiye’nin obez ve kilolu kişi oranı açısından ilk sırada olduğunu belirtti. Gittikçe artan obezitenin tedavi yöntemlerinden biri de Obezite Cerrahisi olarak bilinen Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi) ve Gastrik Bypassladır. Yapılacak ameliyatın türü hastanın yaşı, kilosu, obeziteye bağlı olarak sahip olduğu rahatsızlıklar gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Uygulanan cerrahi yöntemler sayesinde kilo veremeyen hastalarda tedavi diyet ve egzersizle desteklenerek ideal kiloya ulaşmak hedeflenmektedir” şeklinde bilgi verdi.

“Hastanemizde yurtdışından gelen hastalarımız için gerekli tüm desteği sağlayabiliyoruz. “

Op. Dr. Aydın Keskin, “Almanya’dan gelen hastamız Anastasia, artık kilolarından çok fazla şikayetçi olmaya başlamış. Bununla birlikte eşlik eden yan hastalıklarda olduğu için kilolarından kurtulmak için bize başvurdu. Obezite ameliyatı gayet başarılı geçti. Hastamızın sağlık durumu da gayet iyi. Bugün taburcu ediyoruz ve ülkesine gönderiyoruz. Anastasia’nın bundan sonra yapması gerekenleri de tek tek anlattık. Herhangi bir durum söz konusu olduğunda bizimle iletişime geçebileceğini, ona destek olabileceğimizi de belirttik. Bundan sonra düzenli olarak spor yapması ve Diyetisyen Meryem Güç Hanım’ın verdiği diyet programını uygulamasını öneriyoruz. Obezite tedavisini fazla kilonun dışında birçok hastalığa da sebep olduğu için geciktirmeyin. Sağlık Turizmi çerçevesinde olan hastane olduğumuz için yurtdışından gelen hastalarımız güvenle hastanemize gelerek tedavilerini olabilmektedir” diye konuştu.