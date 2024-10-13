Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) yeni sezonuna “İstanbul Efendisi” adlı oyun ile merhaba dedi.ORDU (İGFA) - Müsahipzade Celal’in yazdığı, OBBKT Genel Sanat Yönetmeni A. Emrah Özdilek’in uyarlaması ve sahnelemesiyle farklı bir yorum katılan “İstanbul Efendisi” oyununu Ordulular ile buluşturdu. İlk gösterim ile tiyatroseverlerin beğenisine sunulan oyuna ilgi ise yoğun oldu. Oyuna Ordu Valisi Muammar Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’de katıldı.

Beğeniyle takip edilen oyun izleyicilerden bol bol alkış aldı.

“ORDU’YA DA BU YAKIŞIR”

Oyun sonrası Başkan Güler sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti. Başkan Güler sahnede yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

“Tüm oyuncularımız birer sanat abideleri. Hepsini teker teker tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Ordu’ya da bu yakışır. Oyunun başka bir versiyonunu çıkarmışlar, gayet de güzel olmuş."

OYUNUN KONUSU

Dönemin İstanbul Kadısı Savleti’nin kızı Esma, Safi adında bir gence aşık olur ancak Savleti kızını hane mahdumlarından birine vermek istemektedir. Genç Çelebi Safi, Esma’ya kavuşmak için saraylara halayıklar veren cariye tüccarı Afet hatundan yardım ister. Afet hatun da işin içine girince cinler, periler, kayan yıldızlar derken ortalık bir hayli karışır.