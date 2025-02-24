Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağan kar ve zorlu coğrafyada 434 iş makinesi ve 615 personelle mağduriyet yaşanmaması için yoğun mücadele veriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19 ilçenin genelinde etkili olan kar yağışına karşı tedbiri elden bırakmıyor. Sahil şeridinden başlayarak yüksek rakımlı ilçelerde ortalama 130 santimetre seviyesine ulaşan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

10 gündür teyakkuzda olan ve son 5 gündür ise yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması gerçekleştiren ekipler, sabahın erken saatlerinde başladığı çalışmalarla toplamda 5 bin 726 kilometre yolu ulaşıma açtı, 49 hasta ve 13 cenazeye müdahale edildi.

Acil durumlara öncelik veriliyor

Hasta ve acil durumlara öncelik veren ekipler tüm ihbarları değerlendirmeye özen gösteriyor. Ambulans ve acil durum ekiplerinin yollarını açmaya yardımcı olan ekipler, yer yerde hastaları iş makinaları ile sağlık kuruluşlarına ya da ambulanslara teslim ediyor. Ekipler, 82 hasta ve 17 cenazeye müdahale etti.

Hastane yolları 7/24 açık

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen bazı ekipler ise yalnızca hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının yollarında hizmet veriyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle yolların kapanmasının önüne geçmek amacıyla kar küreme işlemini yürüten ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama işlemi yürütüyor. Yapılan çalışmalarla hastane ve diğer tüm sağlık kuruluşlarının yolları 7/24 açık tutuluyor.